28η Οκτωβρίου: Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Αναλυτικά το πρόγραμμα

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Με μαθητικές παρελάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη συμπρωτεύουσα κορυφώνονται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου που φέτος πέφτει Τετάρτη. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη στείλει στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγκύκλιο σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων όπως και οδηγίες για τον εορτασμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπροσώπους οργανώσεων και φορέων.

Ανήμερα της εθνικής επετείου, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δοξολογία και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής, των πολιτικών κομμάτων, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα, με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σπουδαστών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και προσκόπων και οδηγών. Σύμφωνα με τις οδηγίες, η μέγιστη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης ορίζεται στα 60 λεπτά.

Στην Αθήνα δεν προβλέπεται παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη Θεσσαλονίκη οι εκδηλώσεις αρχίζουν νωρίτερα λόγω και του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου προβλέπεται γενικός σημαιοστολισμός της πόλης και φωταγώγηση δημοσίων κτιρίων, κτιρίων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και τραπεζών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, παρουσία κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων των Αρχών.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, όταν θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και σπουδαστών, προσκόπων και οδηγών, αναπήρων πολέμου, καθώς και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ εδώ