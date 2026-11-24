Σοκ με την υπόθεση του 14χρονου στην Ήπειρο που αναζητούσε όπλο – Η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας του

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. Η μητέρα του περιγράφει περιστατικά επαναλαμβανόμενης λεκτικής και σωματικής βίας σε βάρος του παιδιού της, αποκαλύπτοντας τις διαστάσεις του προβλήματος.

Αίσθηση και πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει η υπόθεση του 14χρονου στην Ήπειρο που εντοπίστηκε να αναζητά όπλο μέσω της πλατφόρμας Telegram, σχεδιάζοντας να εκδικηθεί όσους του ασκούσαν bullying.

Ο ανήλικος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναζήτησε τρόπους προμήθειας όπλων, προκειμένου να στραφεί εναντίον συνομηλίκων του, από τους οποίους δεχόταν λεκτική και σωματική βία.

«Τον έφτυναν, τον κορόιδευαν, τον χτυπούσαν, τον έσπρωχναν»

Η μητέρα του 14χρονου μιλώντας στο MEGA αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωνε ο γιος της, αναφέροντας ότι είχε μπει στο στόχαστρο μίας ομάδας 10-15 ανηλίκων και το τελευταίο διάστημα αισθανόταν όλο και πιο εγκλωβισμένος. Οι προσπάθειες να σταματήσει ο εκφοβισμός δεν είχαν δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.

«Είναι μια ομάδα 13 ατόμων. Έκαναν διάφορα. Τον έφτυναν, τον κορόιδευαν, τον έβριζαν. Τον χτυπούσαν. Μας έλεγε ότι χτύπησε μόνος του, έπεσε. Κάποτε είχε σπάσει την κλείδα του και μας είπε ότι έπαιζε με την παρέα και το έπαθε μόνος του» ανέφερε η ίδια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο 14χρονος ένιωθε ότι κανείς δεν μπορούσε να τον βοηθήσει και ο ανήλικος ένιωθε μόνος και αβοήθητος.

Η υπόθεση ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη όταν οι ύποπτες διαδικτυακές αναζητήσεις του ανηλίκου έγιναν αρχικά αντιληπτές από υπηρεσίες του εξωτερικού, οι οποίες διαβίβασαν την σχετική πληροφορία στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που σχεδίαζε, ο ανήλικος είχε δώσει χρήματα σε άλλο ανήλικο πιστεύοντας ότι θα του εξασφάλιζε όπλο. Εκείνος όμως τον εξαπάτησε. Πλέον, η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη καλείται να φωτίσει όσα δεν κατάφεραν να αντιληφθούν εγκαίρως ούτε οι πιο κοντινοί άνθρωποι του 14χρονου.