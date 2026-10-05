Σοβαρά ερωτήματα για τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών – Τι αποκαλύπτει ο πρόεδρος ΑΣΕΠ για τις εξετάσεις από το σπίτι

Πίνακας περιεχομένων

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ θέτει σοβαρά ερωτήματα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ξένων γλωσσών από το σπίτι, μιλά για περισσότερους από 50 πιστοποιημένους φορείς και ξεκαθαρίζει ότι σήμερα δεν έχουν βρεθεί ασφαλείς μέθοδοι για την εξ αποστάσεως διαδικασία.

Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία ορισμένων διαδικασιών πιστοποίησης ξένων γλωσσών θέτει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, εστιάζοντας στις εξετάσεις που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, στη μεγάλη αύξηση των πιστοποιημένων φορέων αλλά και στις διαφημίσεις που υπόσχονται ακόμη και «99% επιτυχία».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση δεν αφορά κατ’ ανάγκη πλαστά πιστοποιητικά. Το κρίσιμο ζήτημα, όπως το έθεσε, είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η εξέταση και αποκτάται τελικά η πιστοποίηση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι εξετάσεις από το σπίτι, καθώς τίθενται ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να διασφαλιστεί τόσο η ταυτοποίηση του εξεταζόμενου όσο και ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει εξωτερική βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Οι πιστοποιημένοι φορείς πλέον είναι πάνω από 50»

Ο Θάνος Παπαϊωάννου περιέγραψε μία εικόνα σημαντικά διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν, όταν οι εξετάσεις ξένων γλωσσών πραγματοποιούνταν με φυσική παρουσία και από περιορισμένο αριθμό οργανισμών.

«Οι πιστοποιημένοι φορείς πλέον είναι πάνω από 50», ανέφερε, στρέφοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο στον αριθμό των φορέων που χορηγούν πιστοποιήσεις αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εξετάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε διαφημίσεις που υπόσχονται «99% επιτυχία», αλλά και σε περιπτώσεις στις οποίες προβάλλεται η δυνατότητα προετοιμασίας για πιστοποιητικό επιπέδου Proficiency μέσα σε δύο έως τέσσερις μήνες.

Εξετάσεις από το σπίτι: «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βρει ασφαλείς»

Το μεγαλύτερο ζήτημα που έθεσε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αφορά τις εξ αποστάσεως εξετάσεις και τις εγγυήσεις που πρέπει να υπάρχουν όταν ο υποψήφιος εξετάζεται από το σπίτι του.

Όπως επισήμανε, πρέπει να μπορεί να διασφαλιστεί η ταυτότητα του εξεταζόμενου, αλλά και να αποκλείεται το ενδεχόμενο εξωτερικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ακόμη και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή υπηρεσία προσλήψεων προσπαθεί εδώ και χρόνια να διαμορφώσει μία διαδικασία με τις απαραίτητες εγγυήσεις και δικλείδες ασφαλείας, ώστε κάποιος να μπορεί να εξετάζεται από το σπίτι και ταυτόχρονα να ταυτοποιείται με ασφάλεια.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η τεχνολογία μπορεί τα επόμενα χρόνια να προσφέρει λύσεις, ωστόσο για το σήμερα ήταν ξεκάθαρος: «Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε βρει ασφαλείς».

Στο μικροσκόπιο και τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ άνοιξε παράλληλα ένα δεύτερο μέτωπο, αυτό της αναγνώρισης άριστης γνώσης ξένης γλώσσας μέσω εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εξωτερικού.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε διαφήμιση προγράμματος σύμφωνα με την οποία ο μεταπτυχιακός τίτλος μπορούσε να αξιοποιηθεί ως απόδειξη άριστης γλωσσομάθειας, ενώ την ίδια στιγμή, όπως είπε, στη διαφήμιση αναφερόταν ότι οι σημειώσεις των μαθημάτων παρέχονταν στα ελληνικά.

Μεταξύ των προτάσεων που έθεσε είναι η ενίσχυση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, αλλά και η κατάργηση της δυνατότητας αναγνώρισης άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας αποκλειστικά μέσω εξ αποστάσεως σπουδών στο εξωτερικό.

Γλωσσομάθεια απευθείας στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Στο τραπέζι βρίσκεται, σε βάθος χρόνου, και μία πολύ διαφορετική διαδικασία πιστοποίησης των γλωσσικών γνώσεων για όσους διεκδικούν θέσεις μέσω ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται η δυνατότητα η γνώση της ξένης γλώσσας να πιστοποιείται απευθείας μέσα από τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με χρονικό ορίζοντα περίπου τεσσάρων ετών.

Πρόκειται για πρόταση και όχι για αλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί ή εφαρμοστεί.

«Δεν έχει κανείς την αρμοδιότητα να το κάνει»

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και η εποπτεία των διαδικασιών πιστοποίησης. Ερωτηθείς ποιος ελέγχει σήμερα στην πράξη τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι εξετάσεις, ο Θάνος Παπαϊωάννου απάντησε: «Καταρχήν δεν έχει κανείς την αρμοδιότητα να το κάνει».

Για τον λόγο αυτό ζήτησε να ενεργοποιηθεί η ήδη προβλεπόμενη διάταξη που αφορά τον τρόπο πιστοποίησης και εποπτείας των φορέων γλωσσομάθειας.

Περιγράφοντας μάλιστα το μέγεθος του προβλήματος και τη δυσκολία αντιμετώπισής του, χρησιμοποίησε τη χαρακτηριστική φράση: «Έχει απλωθεί πολύς τραχανάς για να μαζευτεί».

Περίπου 20.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αναφέρθηκε παράλληλα στον προγραμματισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο, σημειώνοντας ότι τα οριστικά αποτελέσματα για την Τεχνολογική Εκπαίδευση έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ εκείνα για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση αναμένονται το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, έχει επίσης σταλεί για δημοσίευση η προκήρυξη για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες για περίπου 1.500 θέσεις ατόμων με αναπηρία.

Για το 2027 ο προγραμματισμός προβλέπει περίπου 20.000 προσλήψεις στο Δημόσιο. Οι θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπεται να καλυφθούν από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του 2025, ενώ για άλλες κατηγορίες θα ακολουθηθούν διαφορετικές διαδικασίες μοριοδότησης.

Πότε έρχεται ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός

Ο επόμενος μεγάλος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ τοποθετείται στο 2027, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του.

Ο Θάνος Παπαϊωάννου συνέδεσε τον χρόνο πραγματοποίησής του και με τον εκλογικό κύκλο, εξηγώντας ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει πλέον νομοθετική αναστολή των διαδικασιών του ΑΣΕΠ κατά την προεκλογική περίοδο, δεν θεωρεί συνετό να πραγματοποιείται τότε ένας γραπτός διαγωνισμός με 40.000 ή 50.000 υποψηφίους.