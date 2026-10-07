Ψύλλοι σε νηπιαγωγείο: Αναφορές για τσιμπήματα σε παιδιά και εκπαιδευτικούς

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Γονείς καταγγέλουν τσιμπήματα ψύλλων σε εκπαιδευτικούς και παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Ανησυχία έχει προκαλέσει περιστατικό εμφάνισης ψύλλων σε νηπιαγωγείο στο Πέραμα Ιωαννίνων, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, έχουν αναφερθεί τσιμπήματα σε παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Το πρόβλημα έγινε αντιληπτό από τη Δευτέρα, σύμφωνα με το epirupost.gr, με τους γονείς να εκφράζουν προβληματισμό για τις συνθήκες στους χώρους του νηπιαγωγείου. Όπως καταγγέλλουν, τα τσιμπήματα έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σημεία του σώματος, ενώ ορισμένες οικογένειες αναφέρουν ότι ψύλλοι μεταφέρθηκαν από το σχολείο και στις κατοικίες τους.

Αυτή τη στιγμή το νηπιαγωγείο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά με πολλές οικογένεις να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παραμονή των μαθητών στο σπίτι καθώς οι γονείς εργάζονται.

Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί προμηθεύτηκαν με δικά τους μέσα σπρέι για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά δεν κατάφεραν να το λύσουν οριστικά, καθώς απαιτείται οργανωμένη παρέμβαση και εξειδικευμένη απεντόμωση στους χώρους του νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει λάβει γνώση της κατάστασης και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την πραγματοποίηση απεντόμωσης.