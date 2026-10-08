Πανεπιστήμιο Πατρών: Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης στις Ψηφιακές Τεχνολογίες και την Πληροφορική
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Ημέρα Καριέρας & Επαγγελματικής Δικτύωσης στις Ψηφιακές Τεχνολογίες και την Πληροφορική την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα της “Ημέρας Καριέρας και Δικτύωσης στις Ψηφιακές Τεχνολογίες και την Πληροφορική”
Το Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά εταιρείες και οργανισμούς του κλάδου, να ενημερωθούν για επαγγελματικές προοπτικές και να διερευνήσουν ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτικής άσκησης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις εταιρειών και οργανισμών, ενημερωτικές ομιλίες, καθώς και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και σύντομων συνεντεύξεων με εκπροσώπους της αγοράς εργασίας.
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και προγραμματίστε τη συμμετοχή σας: https://www.upatras.gr/imera-
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