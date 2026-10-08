Πανεπιστήμιο Πατρών: Ημέρα Καριέρας και Επαγγελματικής Δικτύωσης στις Ψηφιακές Τεχνολογίες και την Πληροφορική

Περίπου 300 σχολικά κυλικεία έχουν κλείσει μέσα σε μόλις δύο μήνες, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο του Σωματείου Σχολικών Κυλικείων Αττικής, Μυρτώ Δεμίρη. Η ίδια περιγράφει έναν κλάδο σε ασφυξία, με άγονους διαγωνισμούς, αβεβαιότητα για τις τιμές και έντονες ενστάσεις για το νέο πλαίσιο, ενώ σε σχολεία όπου τα κυλικεία παραμένουν κλειστά προβλέπεται, όπως αναφέρει, ακόμη και η τοποθέτηση αυτόματων πωλητών.