Νηπιαγωγεία: «Εγκύκλιος στο παρά πέντε» ανατρέπει τον προγραμματισμό – Τι ζητούν οι εκπαιδευτικοί να αποσυρθεί

Πίνακας περιεχομένων

«Πρώτα προγραμματίστε και μετά θα σας πούμε τους κανόνες» – Σφοδρή αντίδραση για τη νέα εγκύκλιο

Έντονη αντίδραση για την εγκύκλιο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2026-2027 εκφράζει η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταγγέλλοντας ότι οι σχετικές οδηγίες εκδόθηκαν μόλις στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη επιστρέψει στα σχολεία και ο προγραμματισμός των σχολικών μονάδων είχε σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.

Στο επίκεντρο της αντίδρασης βρίσκεται ειδικότερα η πρόβλεψη της εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα. Η Δημοκρατική Συνεργασία ζητά την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διατύπωσης και την εκ νέου κοινοποίηση της εγκυκλίου χωρίς αυτήν, υποστηρίζοντας ότι η κατανομή των τμημάτων πρέπει να αποφασίζεται με βάση τις ιδιαίτερες παιδαγωγικές και λειτουργικές ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.

«Πρώτα προγραμματίστε και μετά θα σας πούμε τους κανόνες»

Η Δημοκρατική Συνεργασία ασκεί σκληρή κριτική στον χρόνο έκδοσης της εγκυκλίου, κάνοντας λόγο για «αιφνιδιασμό, προχειρότητα και διοικητική αναστάτωση».

Όπως επισημαίνει, στις 8 Σεπτεμβρίου οι Νηπιαγωγοί είχαν ήδη παρουσιαστεί στις θέσεις τους, οι Σύλλογοι Διδασκόντων είχαν πραγματοποιήσει συνεδριάσεις και ο σχεδιασμός για τη λειτουργία των σχολείων είχε ήδη προχωρήσει.

Ιδιαίτερα επικριτική είναι η ανακοίνωση για το γεγονός ότι η ίδια η εγκύκλιος προβλέπει πως το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας καταρτίζεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

«Πρώτα προγραμματίστε και μετά θα σας πούμε με ποιους κανόνες έπρεπε να έχετε προγραμματίσει», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Δημοκρατική Συνεργασία, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειες της καθυστέρησης της κεντρικής διοίκησης μεταφέρονται για ακόμη μία φορά στους εκπαιδευτικούς.

Η διάταξη που ζητούν να αποσυρθεί

Το βασικό σημείο της εγκυκλίου στο οποίο επικεντρώνεται η ανακοίνωση αφορά την πρόβλεψη ότι «οι Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας».

Η Δημοκρατική Συνεργασία ζητά να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη διατύπωση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αλλάζει εκ των υστέρων η κατανομή των τμημάτων, από τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει και ο σχετικός προγραμματισμός έχει πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με την παράταξη, η κατανομή των τμημάτων δεν μπορεί να γίνεται με έναν ενιαίο και μηχανιστικό τρόπο για όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας, καθώς κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί υπό διαφορετικές συνθήκες.

Όπως σημειώνει, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη στελέχωση, τον αριθμό των τμημάτων, τις ανάγκες των παιδιών και τις ευρύτερες λειτουργικές απαιτήσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

«Με ποια τεκμηρίωση εξασφαλίζεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία;»

Η Δημοκρατική Συνεργασία αμφισβητεί παράλληλα το σκεπτικό ότι η υποχρεωτική ανάληψη Πρωινού Τμήματος από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο διασφαλίζει από μόνη της την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Θέτει μάλιστα το ερώτημα με ποια παιδαγωγική ή διοικητική τεκμηρίωση προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός Νηπιαγωγείου.

Κατά τη θέση που διατυπώνει, η ομαλή λειτουργία εξαρτάται πρωτίστως από την επαρκή στελέχωση, την έγκαιρη κάλυψη των κενών, την έγκαιρη γνωστοποίηση του θεσμικού πλαισίου και τη δυνατότητα των Συλλόγων Διδασκόντων να οργανώνουν τα σχολεία λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τους.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στο διοικητικό έργο που έχουν αναλάβει οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Η Δημοκρατική Συνεργασία υποστηρίζει ότι το διοικητικό φορτίο έχει πλέον αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να διαχειρίζονται πληροφοριακές πλατφόρμες, έγγραφα και αλληλογραφία, να αποστέλλουν στοιχεία, να ανταποκρίνονται σε αιτήματα γονέων και να αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφάλειας και σειρά διοικητικών διαδικασιών.

Κατά την παράταξη, αντί να υπάρξει διοικητική ενίσχυση των Νηπιαγωγείων, το Υπουργείο παρεμβαίνει ακόμη και στον καθορισμό του τμήματος στο οποίο οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι θα ασκούν το διδακτικό τους έργο.

«Δεν μπορεί κάθε καθυστέρηση του Υπουργείου να γίνεται πρόβλημα των εκπαιδευτικών»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση απέναντι στην πρακτική έκδοσης οδηγιών λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η Δημοκρατική Συνεργασία υποστηρίζει ότι οι Νηπιαγωγοί δεν μπορεί κάθε Σεπτέμβριο να καλούνται να επανασχεδιάζουν τη λειτουργία των σχολείων εξαιτίας καθυστερημένης έκδοσης εγκυκλίων.

Όπως σημειώνει, εφόσον το Υπουργείο Παιδείας θεωρούσε αναγκαίες σημαντικές αλλαγές για το σχολικό έτος 2026-2027, υπήρχε ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα προκειμένου αυτές να γνωστοποιηθούν εγκαίρως στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν μπορεί να απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς αυστηρή τήρηση των προθεσμιών, την ώρα που, κατά την ίδια, το Υπουργείο δεν παρέχει εγκαίρως στις σχολικές μονάδες το απαραίτητο πλαίσιο για τον προγραμματισμό τους.

Η Δημοκρατική Συνεργασία ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να κοινοποιήσει εκ νέου την εγκύκλιο, αφαιρώντας την πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν υποχρεωτικά Πρωινό Τμήμα.

Σύμφωνα με τη θέση της, η οργάνωση και η κατανομή των τμημάτων πρέπει να βασίζονται σε παιδαγωγικά και λειτουργικά κριτήρια και να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολική μονάδα.

Ταυτόχρονα, επαναφέρει το αίτημα για μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών, καθώς και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία, χαρακτηρίζοντας πλέον την ανάγκη αυτή επιτακτική.

Τέλος, ζητά οι εγκύκλιοι που καθορίζουν τη λειτουργία των σχολείων να εκδίδονται πριν από την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ώστε οι Σύλλογοι Διδασκόντων να μπορούν να προγραμματίζουν εγκαίρως χωρίς να αναγκάζονται να ανατρέπουν στη συνέχεια τον σχεδιασμό τους.

«Τα Νηπιαγωγεία χρειάζονται εκπαιδευτικούς, στήριξη, σταθερό θεσμικό πλαίσιο και λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν χρειάζονται αιφνιδιασμούς και διοικητικές εντολές», καταλήγει η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.