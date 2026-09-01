Πανελλήνιες 2026: Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να δουν τα γραπτά τους – Η προθεσμία και το παράβολο

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Τη δυνατότητα να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 έχουν από σήμερα οι υποψήφιοι, με το υπουργείο Παιδείας να υπενθυμίζει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τα παράβολα που απαιτούνται.

Πανελλήνιες 2026: Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την 1η έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ διαφορετική διαδικασία προβλέπεται για όσους επιθυμούν απλώς να δουν τα αποκόμματα των τετραδίων τους και να ενημερωθούν για την αναλυτική βαθμολογία που έλαβαν.

Πού υποβάλλεται η αίτηση

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 και επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί τους.

Η προθεσμία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης εκτός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Παράβολο 50 ή 80 ευρώ

Μαζί με την αίτηση απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού παραβόλου, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Το κόστος διαμορφώνεται σε 50 ευρώ για την επίδειξη έως τριών γραπτών δοκιμίων, με κωδικό παραβόλου 1389, και σε 80 ευρώ για περισσότερα από τρία γραπτά, με κωδικό 1390.

Έκδοση e-Παραβόλου

Πότε θα δουν οι υποψήφιοι τα γραπτά τους

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων για τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικότητας, τις Ξένες Γλώσσες, καθώς και το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2026.

Η διαδικασία θα γίνεται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βάσει χρονοδιαγράμματος που θα ανακοινώσει κάθε Διεύθυνση ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

Το γραπτό επιδεικνύεται στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ενώ μπορεί να είναι παρών και ο γονέας ή κηδεμόνας του, εφόσον το ζητήσει ο υποψήφιος.

Τι ισχύει για Ελεύθερο, Γραμμικό και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Διαφορετική πρόβλεψη υπάρχει για τα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», καθώς και για το μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους σε χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι.

Απαγορεύονται φωτογραφίες και βίντεο των γραπτών

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι υποψήφιοι μπορούν μόνο να λάβουν γνώση του γραπτού τους μέσω επίδειξης φωτοτυπίας.

Δεν επιτρέπεται να παραλάβουν τη φωτοτυπία του γραπτού ή μέρος αυτής, ενώ απαγορεύεται και οποιαδήποτε καταγραφή της εικόνας του γραπτού, όπως φωτογράφιση με κινητό ή βιντεοσκόπηση.

Πώς βλέπουν την αναλυτική βαθμολογία χωρίς παράβολο

Ξεχωριστή διαδικασία ισχύει για την επίδειξη των αποκομμάτων των τετραδίων, μέσω των οποίων οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την αναλυτική βαθμολογία που έλαβαν στις Πανελλαδικές.

Μέσα στον Σεπτέμβριο, ο διευθυντής κάθε Λυκείου καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο και να δουν τα αποκόμματα.

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο εξεταζομένου. Και σε αυτή την περίπτωση απαγορεύονται η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση του αποκόμματος, καθώς και η παραλαβή φωτοτυπίας του.

Η προθεσμία, επομένως, που πρέπει να προσέξουν όσοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των ίδιων των γραπτών τους είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026, οπότε και ολοκληρώνεται η περίοδος υποβολής των σχετικών αιτήσεων.