Άνοιγμα σχολείων: Νέα σχολική χρονιά χωρίς το άγχος της τελειότητας – 10 πράγματα που αξίζει να θυμούνται τα παιδιά

Πίνακας περιεχομένων

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μια νέα πρωτοβουλία έρχεται να στρέψει την προσοχή στην ψυχική υγεία και την ευεξία των μαθητών, υπενθυμίζοντας ότι η σχολική επιτυχία δεν περιορίζεται στους βαθμούς και στις επιδόσεις.

Το Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων παρουσιάζει το ενημερωτικό φυλλάδιο «10 πράγματα που αξίζει να θυμάσαι ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά», στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Την πρωτοβουλία και την επιστημονική επιμέλεια του υλικού έχει η Ψυχολόγος MSc Γεωργία Γκοβίνα, Επιστημονικό Στέλεχος του Ψυχιατρικού Τμήματος και Υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το φυλλάδιο απευθύνεται άμεσα στους μαθητές, επιχειρώντας να μεταφέρει ένα μήνυμα που ξεπερνά τη λογική της σχολικής επίδοσης. Όπως επισημαίνεται, η επιτυχία δεν μετριέται αποκλειστικά μέσα από τους βαθμούς, αλλά συνδέεται και με την ψυχική ευεξία, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα κάθε παιδιού να διαχειρίζεται τις δυσκολίες που συναντά.

Μέσα από δέκα απλές αλλά ουσιαστικές υπενθυμίσεις, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αποδεχθούν ότι δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι και ότι τα λάθη αποτελούν φυσικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Παράλληλα, το υλικό τονίζει ότι η σύγκριση με τους άλλους δεν καθορίζει την προσωπική αξία, ενώ η αναζήτηση βοήθειας όταν υπάρχει ανάγκη δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά δύναμη.

Οι συγκεκριμένες υπενθυμίσεις στηρίζονται σε βασικές αρχές της σύγχρονης ψυχολογίας και της προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυτοαποδοχή, την ψυχική ανθεκτικότητα, τη διαχείριση του άγχους, τις υγιείς σχέσεις και τη διατήρηση μιας ισορροπημένης καθημερινότητας.

Η δράση έχει παράλληλα διεπιστημονικό χαρακτήρα, καθώς στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συνεργάζονται για πρώτη φορά ένας κλινικός φορέας υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία επιδιώκεται η σύνδεση της κλινικής εμπειρίας με την ακαδημαϊκή γνώση, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και της συνολικής ευεξίας των μαθητών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και φιλοδοξεί να μεταφέρει στα παιδιά και τους εφήβους, με απλό και άμεσο τρόπο, ένα θετικό μήνυμα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Κεντρική ιδέα της δράσης είναι ότι κάθε νέα σχολική χρονιά δεν αποτελεί μόνο μια νέα περίοδο μαθημάτων και εξετάσεων, αλλά και μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, μάθηση και ψυχική ενδυνάμωση.