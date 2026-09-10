«Ανατροπή» στα Νηπιαγωγεία λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία – Τι αναφέρει η ΔΟΕ

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Σφοδρή αντίδραση προκαλεί στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2026-2027, η οποία εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από το πρώτο κουδούνι.

Η ΔΟΕ καταγγέλλει τόσο την καθυστερημένη έκδοση των οδηγιών όσο και συγκεκριμένη πρόβλεψη που αφορά τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων, υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με όσα προβλέπει το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα 79. Για τον λόγο αυτό ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακοινοποιήσει άμεσα την εγκύκλιο, αφαιρώντας τη συγκεκριμένη εντολή.

«Τρεις ημέρες πριν το πρώτο κουδούνι»

Η ΔΟΕ ασκεί αρχικά έντονη κριτική στον χρόνο έκδοσης της εγκυκλίου, χαρακτηρίζοντας την καθυστέρηση εξαιρετική.

Όπως επισημαίνει, όταν το Υπουργείο απέστειλε στις 8 Σεπτεμβρίου τις οδηγίες λειτουργίας, οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη προχωρήσει στην οργάνωση των σχολικών μονάδων ενόψει της έναρξης των μαθημάτων.

Κατά την Ομοσπονδία, η καθυστερημένη έκδοση της εγκυκλίου αποτελεί από μόνη της σοβαρή αστοχία. Ωστόσο, θεωρεί ακόμη σοβαρότερη την αλλαγή που, όπως υποστηρίζει, επιχειρείται σε ένα βασικό σημείο του σχεδιασμού και της οργάνωσης των Νηπιαγωγείων.

Η πρόβλεψη που προκαλεί την αντίδραση

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τρίτη παράγραφος της εγκυκλίου, με τίτλο «Ωράριο Εκπαιδευτικών – Συμπλήρωση Διδακτικού Ωραρίου».

Στο συγκεκριμένο σημείο προβλέπεται ότι οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα, προκειμένου, σύμφωνα με την εγκύκλιο, να διασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ενώ παράλληλα εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα.

Αυτή ακριβώς τη ρύθμιση ζητά η ΔΟΕ να αφαιρέσει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας.

Η Ομοσπονδία στηρίζει την αντίδρασή της στις προβλέψεις του Π.Δ. 79 και συγκεκριμένα στο άρθρο 11, μέρος Β, παράγραφος 6.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που παραθέτει η ΔΟΕ, με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και εκείνοι που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Με βάση αυτή την πρόβλεψη, η ΔΟΕ αμφισβητεί ευθέως τη νομιμότητα της νέας οδηγίας και θέτει το ερώτημα εάν είναι δυνατόν μέσω μιας εγκυκλίου να ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο ζητήματα τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν ήδη ρυθμιστεί με Προεδρικό Διάταγμα.

Πρόκειται για θέση και νομική ερμηνεία της ίδιας της Ομοσπονδίας, η οποία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη συγκεκριμένη εντολή και ζητά την κατάργησή της.

Πέρα από τη νομική διάσταση που θέτει, η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι η εγκύκλιος προκαλεί και πρακτικές ανατροπές στη λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι Σύλλογοι Διδασκόντων είχαν ήδη οργανώσει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η αλλαγή που γνωστοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων επηρεάζει τον προγραμματισμό τους.

Η ΔΟΕ κάνει λόγο και για επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή των Νηπιαγωγών, σημειώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη οργανώσει τις προσωπικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις για το επόμενο διάστημα και δεν μπορούν να καλούνται την τελευταία στιγμή να προσαρμοστούν σε αλλαγές του Υπουργείου.

Με αφορμή τη νέα εγκύκλιο, η Ομοσπονδία επαναφέρει και το πάγιο αίτημά της για το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών.

Όπως αναφέρει, το Υπουργείο Παιδείας αρνείται εδώ και χρόνια να εξετάσει το αίτημα για μείωση του διδακτικού τους ωραρίου στη βάση όσων ισχύουν στην υπόλοιπη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με τελικό στόχο, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, την εξίσωσή του με εκείνο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανάλογο ζήτημα θέτει και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα ολιγοθέσια σχολεία.

Η ΔΟΕ περιγράφει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο εργασιακό πλαίσιο για τους Νηπιαγωγούς, οι οποίοι, όπως τονίζει, έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο υπό δύσκολες συνθήκες, ενώ παράλληλα επωμίζονται σημαντικό διοικητικό φόρτο.

Κατά την Ομοσπονδία, τα διοικητικά καθήκοντα προσθέτουν μεγάλο βάρος στην καθημερινή λειτουργία των Νηπιαγωγείων, με τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας να επεκτείνεται ακόμη και πέρα από το προβλεπόμενο ωράριο.

Ζητά άμεση αλλαγή της εγκυκλίου

Η ΔΟΕ καλεί τελικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε ανακοινοποίηση της εγκυκλίου για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

Κεντρικό αίτημά της είναι να αφαιρεθεί η εντολή σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα.

Η Ομοσπονδία συνδέει το συγκεκριμένο αίτημα τόσο με όσα, κατά την ερμηνεία της, προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία όσο και με την ανάγκη να μην ανατρέπεται την τελευταία στιγμή ο προγραμματισμός που έχει ήδη γίνει στις σχολικές μονάδες.

Για τη ΔΟΕ, η έκδοση της εγκυκλίου στις 8 Σεπτεμβρίου και η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφήνουν το Υπουργείο Παιδείας «εκτεθειμένο για μια ακόμη φορά απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τη νομοθεσία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

«Εγκύκλιος στο παρά πέντε»

Έντονη αντίδραση για την εγκύκλιο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2026-2027 εκφράζει η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταγγέλλοντας ότι οι σχετικές οδηγίες εκδόθηκαν μόλις στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη επιστρέψει στα σχολεία και ο προγραμματισμός των σχολικών μονάδων είχε σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.

Στο επίκεντρο της αντίδρασης βρίσκεται ειδικότερα η πρόβλεψη της εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα. Η Δημοκρατική Συνεργασία ζητά την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διατύπωσης και την εκ νέου κοινοποίηση της εγκυκλίου χωρίς αυτήν, υποστηρίζοντας ότι η κατανομή των τμημάτων πρέπει να αποφασίζεται με βάση τις ιδιαίτερες παιδαγωγικές και λειτουργικές ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.

«Πρώτα προγραμματίστε και μετά θα σας πούμε τους κανόνες»

Η Δημοκρατική Συνεργασία ασκεί σκληρή κριτική στον χρόνο έκδοσης της εγκυκλίου, κάνοντας λόγο για «αιφνιδιασμό, προχειρότητα και διοικητική αναστάτωση».

Όπως επισημαίνει, στις 8 Σεπτεμβρίου οι Νηπιαγωγοί είχαν ήδη παρουσιαστεί στις θέσεις τους, οι Σύλλογοι Διδασκόντων είχαν πραγματοποιήσει συνεδριάσεις και ο σχεδιασμός για τη λειτουργία των σχολείων είχε ήδη προχωρήσει.

Ιδιαίτερα επικριτική είναι η ανακοίνωση για το γεγονός ότι η ίδια η εγκύκλιος προβλέπει πως το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας καταρτίζεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

«Πρώτα προγραμματίστε και μετά θα σας πούμε με ποιους κανόνες έπρεπε να έχετε προγραμματίσει», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Δημοκρατική Συνεργασία, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειες της καθυστέρησης της κεντρικής διοίκησης μεταφέρονται για ακόμη μία φορά στους εκπαιδευτικούς.

Η διάταξη που ζητούν να αποσυρθεί

Το βασικό σημείο της εγκυκλίου στο οποίο επικεντρώνεται η ανακοίνωση αφορά την πρόβλεψη ότι «οι Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας».

Η Δημοκρατική Συνεργασία ζητά να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη διατύπωση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αλλάζει εκ των υστέρων η κατανομή των τμημάτων, από τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει και ο σχετικός προγραμματισμός έχει πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με την παράταξη, η κατανομή των τμημάτων δεν μπορεί να γίνεται με έναν ενιαίο και μηχανιστικό τρόπο για όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας, καθώς κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί υπό διαφορετικές συνθήκες.

Όπως σημειώνει, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τη στελέχωση, τον αριθμό των τμημάτων, τις ανάγκες των παιδιών και τις ευρύτερες λειτουργικές απαιτήσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

«Με ποια τεκμηρίωση εξασφαλίζεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία;»

Η Δημοκρατική Συνεργασία αμφισβητεί παράλληλα το σκεπτικό ότι η υποχρεωτική ανάληψη Πρωινού Τμήματος από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο διασφαλίζει από μόνη της την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Θέτει μάλιστα το ερώτημα με ποια παιδαγωγική ή διοικητική τεκμηρίωση προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός Νηπιαγωγείου.

Κατά τη θέση που διατυπώνει, η ομαλή λειτουργία εξαρτάται πρωτίστως από την επαρκή στελέχωση, την έγκαιρη κάλυψη των κενών, την έγκαιρη γνωστοποίηση του θεσμικού πλαισίου και τη δυνατότητα των Συλλόγων Διδασκόντων να οργανώνουν τα σχολεία λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τους.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στο διοικητικό έργο που έχουν αναλάβει οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Η Δημοκρατική Συνεργασία υποστηρίζει ότι το διοικητικό φορτίο έχει πλέον αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να διαχειρίζονται πληροφοριακές πλατφόρμες, έγγραφα και αλληλογραφία, να αποστέλλουν στοιχεία, να ανταποκρίνονται σε αιτήματα γονέων και να αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφάλειας και σειρά διοικητικών διαδικασιών.

Κατά την παράταξη, αντί να υπάρξει διοικητική ενίσχυση των Νηπιαγωγείων, το Υπουργείο παρεμβαίνει ακόμη και στον καθορισμό του τμήματος στο οποίο οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι θα ασκούν το διδακτικό τους έργο.

«Δεν μπορεί κάθε καθυστέρηση του Υπουργείου να γίνεται πρόβλημα των εκπαιδευτικών»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση απέναντι στην πρακτική έκδοσης οδηγιών λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Η Δημοκρατική Συνεργασία υποστηρίζει ότι οι Νηπιαγωγοί δεν μπορεί κάθε Σεπτέμβριο να καλούνται να επανασχεδιάζουν τη λειτουργία των σχολείων εξαιτίας καθυστερημένης έκδοσης εγκυκλίων.

Όπως σημειώνει, εφόσον το Υπουργείο Παιδείας θεωρούσε αναγκαίες σημαντικές αλλαγές για το σχολικό έτος 2026-2027, υπήρχε ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα προκειμένου αυτές να γνωστοποιηθούν εγκαίρως στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν μπορεί να απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς αυστηρή τήρηση των προθεσμιών, την ώρα που, κατά την ίδια, το Υπουργείο δεν παρέχει εγκαίρως στις σχολικές μονάδες το απαραίτητο πλαίσιο για τον προγραμματισμό τους.

Η Δημοκρατική Συνεργασία ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να κοινοποιήσει εκ νέου την εγκύκλιο, αφαιρώντας την πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν υποχρεωτικά Πρωινό Τμήμα.

Σύμφωνα με τη θέση της, η οργάνωση και η κατανομή των τμημάτων πρέπει να βασίζονται σε παιδαγωγικά και λειτουργικά κριτήρια και να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σχολική μονάδα.

Ταυτόχρονα, επαναφέρει το αίτημα για μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών, καθώς και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία, χαρακτηρίζοντας πλέον την ανάγκη αυτή επιτακτική.

Τέλος, ζητά οι εγκύκλιοι που καθορίζουν τη λειτουργία των σχολείων να εκδίδονται πριν από την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ώστε οι Σύλλογοι Διδασκόντων να μπορούν να προγραμματίζουν εγκαίρως χωρίς να αναγκάζονται να ανατρέπουν στη συνέχεια τον σχεδιασμό τους.

«Τα Νηπιαγωγεία χρειάζονται εκπαιδευτικούς, στήριξη, σταθερό θεσμικό πλαίσιο και λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν χρειάζονται αιφνιδιασμούς και διοικητικές εντολές», καταλήγει η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.