Πανελλήνιες 2026: Τι ισχύει για την εισαγωγή υποψηφίων που επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών
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Ειδική πρόβλεψη για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που έχουν πληγεί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ισχύει και για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026, παρέχοντας τη δυνατότητα καθ’ υπέρβαση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η ρύθμιση αφορά τους δικαιούχους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και προβλέπει προσαύξηση κατά 20% στις βαθμολογικές τους επιδόσεις, χωρίς να καταλαμβάνουν θέσεις από τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων. Η σχετική νομοθετική πρόβλεψη έχει παραταθεί και καλύπτει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έως και το 2027.
Ποιοι εντάσσονται στην ειδική κατηγορία
Η ειδική πρόβλεψη αφορά υποψηφίους που επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και υποψηφίους των οποίων τέκνα, γονείς, αδέλφια, σύζυγοι ή συμβίοι έχασαν τη ζωή τους ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία άνω του 50% εξαιτίας του δυστυχήματος.
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Προσαύξηση 20% στις βαθμολογικές επιδόσεις
Για την εισαγωγή των δικαιούχων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προβλέπεται προσαύξηση 20% σε κάθε βαθμολογική επίδοση στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες.
Η εισαγωγή πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, υπό την προϋπόθεση ότι, μετά την εφαρμογή της προσαύξησης, ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το αντίστοιχο ακαδημαϊκό έτος.
Η ρύθμιση ισχύει έως το 2027
Η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν περιορίζεται στις φετινές Πανελλαδικές. Με τη σχετική παράταση, τα μέτρα στήριξης καλύπτουν τους δικαιούχους που συμμετέχουν στις τακτικές και επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2024 έως και 2027.
Με τον τρόπο αυτό διατηρείται για τα επόμενα έτη η ειδική μεταχείριση των υποψηφίων που επλήγησαν άμεσα ή μέσω της οικογένειάς τους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
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