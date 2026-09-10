Εκπαιδευτικοί για άνοιγμα σχολείων: «Όλο και περισσότερες οικογένειες πληρώνουν για όσα θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν»

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«Δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αξιοπρεπείς εκπαιδευτικούς» – Μήνυμα ΟΛΜΕ στους γονείς

Με ένα μήνυμα συνεργασίας αλλά και διεκδίκησης για τη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ απευθύνεται με ανοιχτή επιστολή στους γονείς, καλώντας τους να σταθούν στο πλευρό των εκπαιδευτικών για ένα δημόσιο σχολείο που, όπως τονίζει, θα μπορεί να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες όλων των παιδιών.

Η Ομοσπονδία περιγράφει τις πιέσεις που, κατά την ίδια, αντιμετωπίζουν σήμερα μαθητές και οικογένειες, από το αυξανόμενο οικονομικό κόστος της εκπαίδευσης και το διαρκές κυνήγι εξετάσεων και πιστοποιήσεων έως την ανασφάλεια των νέων για το μέλλον. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο τις ελλείψεις και τις ανάγκες του δημόσιου σχολείου, ζητώντας μικρότερα τμήματα, επαρκές και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ασφαλείς υποδομές και ουσιαστική χρηματοδότηση.

«Κάθε πρωί συναντιόμαστε στην πόρτα του σχολείου»

Η ΟΛΜΕ ξεκινά την επιστολή της από το κοινό σημείο αναφοράς εκπαιδευτικών και οικογενειών: το ίδιο το σχολείο.

Όπως αναφέρει, οι γονείς αφήνουν καθημερινά τα παιδιά τους στο σχολείο με την προσδοκία να αποκτήσουν γνώσεις, να εξελιχθούν, να αισθάνονται ασφαλή και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν, όπως σημειώνει, την ευθύνη να τα στηρίξουν και να συμβάλουν στη μόρφωσή τους.

Αυτή η κοινή αγωνία για τα παιδιά αποτελεί, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Η ΟΛΜΕ υπογραμμίζει ότι το σχολείο δεν αποτελεί απλώς τον χώρο μετάδοσης γνώσεων. Είναι ο χώρος στον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται και να συνεργάζονται, αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους, κατανοούν τον κόσμο γύρω τους και διαμορφώνουν τα όνειρά τους για το μέλλον.

Το κόστος που, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, μεταφέρεται στις οικογένειες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και στο κόστος που, όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, καλούνται να αναλάβουν προκειμένου να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους.

Η ΟΛΜΕ ασκεί κριτική σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, κατά την ίδια, μετατρέπει σε μεγάλο βαθμό τη γνώση σε ένα διαρκές κυνήγι εξετάσεων, πιστοποιήσεων και ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει, ολοένα περισσότερες οικογένειες αναγκάζονται να διαθέτουν σημαντικά χρηματικά ποσά αλλά και χρόνο, προκειμένου να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα, σύμφωνα με τη θέση της, θα έπρεπε να εξασφαλίζονται δωρεάν και με ίσους όρους από το δημόσιο σχολείο.

«Παιδιά κουρασμένα, πιεσμένα και ανήσυχα για το μέλλον»

Την ίδια στιγμή, οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι μέσα στις σχολικές αίθουσες με τις ανησυχίες και τις πιέσεις που βιώνουν οι μαθητές.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για παιδιά κουρασμένα και πιεσμένα, τα οποία μεγαλώνουν σε συνθήκες οικονομικής δυσκολίας, κοινωνικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το μέλλον τους.

Αναφερόμενη σε φαινόμενα βίας, αποκλεισμού και αποξένωσης, η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι αυτά δεν μπορούν να εξετάζονται αποκομμένα από τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες. Κατά την Ομοσπονδία, το σχολείο λειτουργεί συχνά ως «καθρέφτης» των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν η κοινωνία και οι οικογένειες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΟΛΜΕ συνδέει τις δυσκολίες αυτές με τις κοινωνικές ανισότητες, την οικονομική ανασφάλεια αλλά και το διεθνές περιβάλλον των πολέμων, ασκώντας κριτική στη διάθεση μεγάλων πόρων για εξοπλισμούς αντί για την Παιδεία.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η Ομοσπονδία απορρίπτει τη λογική της απόδοσης ευθυνών μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

Όπως τονίζει, η απάντηση στα προβλήματα δεν βρίσκεται στην αναζήτηση ενόχων μεταξύ μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, αλλά στη συνεργασία τους και στην κοινή διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών για τα παιδιά.

Στόχος, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, πρέπει να είναι ένα σχολείο που θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε μαθητή και κάθε οικογένεια.

Τι σχολείο ζητά η ΟΛΜΕ

Η Ομοσπονδία περιγράφει στην επιστολή της τις αλλαγές που θεωρεί αναγκαίες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών.

Ζητά λιγότερους μαθητές ανά τάξη, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για ουσιαστική παιδαγωγική δουλειά, καθώς και μόνιμη παρουσία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και δομών υποστήριξης για μαθητές και οικογένειες.

Παράλληλα, θέτει το ζήτημα των σχολικών υποδομών, ζητώντας σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, επαρκές προσωπικό και περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής των παιδιών σε δραστηριότητες πολιτισμού, αθλητισμού και δημιουργικής έκφρασης.

Η ΟΛΜΕ συνδέει άμεσα τις εργασιακές διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών με τις συνθήκες μάθησης των μαθητών. Όπως υποστηρίζει, τα αιτήματα για περισσότερους εκπαιδευτικούς, σταθερό προσωπικό, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική χρηματοδότηση της εκπαίδευσης αφορούν ταυτόχρονα και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά.

Κλείνοντας την ανοιχτή επιστολή, η ΟΛΜΕ απευθύνει ευθέως κάλεσμα συνεργασίας προς τους γονείς, τους οποίους χαρακτηρίζει «συμμάχους» των εκπαιδευτικών.

Όπως επισημαίνει, οι δύο πλευρές μοιράζονται την ίδια αγωνία για τις ανάγκες και το μέλλον των παιδιών και, για τον λόγο αυτό, μπορούν να διεκδικήσουν από κοινού ένα διαφορετικό σχολείο.

Η Ομοσπονδία περιγράφει ένα σχολείο που «θα μορφώνει και δεν θα εξαντλεί», θα καλλιεργεί τη γνώση, την κριτική σκέψη και την αλληλεγγύη και θα αποτελεί δικαίωμα όλων και όχι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «προνόμιο για λίγους».

«Σας καλούμε να σταθούμε μαζί σε αυτή την προσπάθεια διεκδικώντας τις συνθήκες που αξίζουν στα παιδιά μας», αναφέρει η ΟΛΜΕ, καταλήγοντας ότι το μέλλον των παιδιών «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος».