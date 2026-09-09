ΕΚΠΑ: Στα 200 κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου – Οι στόχοι για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

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Σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό εισέρχεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς συμπληρώνει 190 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και παρουσίας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στο μήνυμά του για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων, Γεράσιμος Σιάσος, αναφέρεται στη διεθνή πορεία του Ιδρύματος, το οποίο βρίσκεται πλέον μεταξύ των 200 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως, αλλά και στα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και της έρευνας.

Μήνυμα του Πρύτανη καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά:

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά βρίσκει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ιστορικής του διαδρομής, καθώς συμπληρώνει 190 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, ακαδημαϊκής παρουσίας και προσφοράς. Η επέτειος των 190 ετών αποτελεί ένα κορυφαίο ιστορικό εθνικό ορόσημο για το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, έναν θεσμό άρρηκτα συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού, την πνευματική και πολιτιστική του ανάπτυξη, την πρόοδο της επιστήμης και την καλλιέργεια των διαχρονικών αξιών της παιδείας, της γνώσης και της κοινωνικής προσφοράς.

Η διαρκής επένδυση στην ποιότητα της εκπαίδευσης, την επιστημονική αριστεία και την καινοτόμο έρευνα επισφραγίζεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο από τη δυναμική διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο κατατάσσεται πλέον μεταξύ των 200 κορυφαίων Πανεπιστημίων παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του ακτινοβολία και τη διαχρονική του συμβολή στην προαγωγή της γνώσης και της επιστήμης.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί, πρωτίστως, έμπρακτη επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας, της εργατικότητας και της αφοσίωσης όλων των μελών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Αποτελεί καρπό μιας συλλογικής και επίμονης προσπάθειας και, παράλληλα, μας γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, την πορεία μας στον δρόμο της αριστείας, της καινοτομίας και της ενίσχυσης της διεθνούς μας παρουσίας.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών διευρύνει διαρκώς τον διεθνή του ορίζοντα αναπτύσσοντας ακαδημαϊκές συνεργασίες με τα σπουδαιότερα Πανεπιστήμια του κόσμου. Η λειτουργία του Παραρτήματος στην Κύπρο αποτελεί ένα ακόμη ιστορικό και στρατηγικής σημασίας βήμα διεθνοποίησης, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με την Κύπρο και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την εκπαίδευση, την έρευνα και τις συνεργασίες με τον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Ασίας.

Στην επετειακή αυτή χρονιά το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αναλαμβάνοντας έναν θεσμικό ρόλο ιδιαίτερης σημασίας για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Με την ανάληψη της Προεδρίας, θα συμβάλουμε, και μέσα από τον θεσμικό μας αυτόν ρόλο, στον ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του ελληνικού Πανεπιστημίου. Με συνέπεια, τεκμηρίωση και όραμα, θα αναδείξουμε τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, υπηρετώντας την παιδεία, την παραγωγή νέας γνώσης και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Καθώς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εισέρχεται στη σπουδαία επετειακή περίοδο των 190 χρόνων της ιστορικής του διαδρομής, συνεχίζουμε με αίσθημα υψηλής ευθύνης, ενότητα και αποφασιστικότητα την κοινή μας προσπάθεια για ένα Πανεπιστήμιο ακόμη πιο ισχυρό, εξωστρεφές και διεθνώς αναγνωρισμένο, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση και την έρευνα και σταθερά προσανατολισμένο στην προσφορά προς την κοινωνία και την πατρίδα.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Γεράσιμος Σιάσος

Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων