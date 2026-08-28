Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες Αλλοδαποί – Αλλογενείς

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Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2026 των υποψηφίων που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών.

Τα αποτελέσματα αφορούν αποφοίτους λυκείων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αποφοίτους λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διεκδίκησαν την εισαγωγή τους στα ελληνικά πανεπιστήμια για το έτος 2026.

Πώς βλέπουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το Τμήμα στο οποίο πέτυχαν την εισαγωγή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας.

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα απαιτείται να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους, καθώς και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

Αποτελέσματα εισαγωγής Αλλοδαπών – Αλλογενών 2026

Πότε θα γίνουν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια

Παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των επιτυχόντων.

Ειδικότερα, οι εγγραφές στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους επιτυχόντες των συγκεκριμένων ειδικών κατηγοριών θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναμένουν και την αναλυτική εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής. Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, η σχετική εγκύκλιος θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ.

Μαζί με τα αποτελέσματα έχουν δημοσιοποιηθεί και οι βάσεις εισαγωγής των Αλλοδαπών – Αλλογενών για το 2026, ξεχωριστά για τους υποψηφίους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για εκείνους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.