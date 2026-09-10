Εξελίξεις για τη στέγαση εκπαιδευτικών: Δήμος δίνει επίδομα ενοικίου – Ποιες βαθμίδες καλύπτει

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Ανταπόκριση των δήμων στο οξύ πρόβλημα της στέγασης. Τι αποφάσισε δημοτικό συμβούλιο για την φιλοξενία των εκπαιδευτικών

Μια νέα εξέλιξη στο ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών αναδεικνύει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.), καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, η πρωτοβουλία που είχε αναλάβει το καλοκαίρι προς τους Δήμους της χώρας οδήγησε σε ακόμη μία απόφαση για τη θέσπιση στεγαστικού επιδόματος.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιάσμου αποφάσισε ομόφωνα να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε από το επόμενο έτος να χορηγείται, μέσω του δημοτικού προϋπολογισμού, στεγαστική ενίσχυση σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία της περιοχής και επιλέγουν να διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η ενίσχυση θα έχει στόχο να καλύπτει μέρος της δαπάνης ενοικίου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα και ο Δήμος Κύθνου είχε ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του Συλλόγου.

Η απόφαση του Δήμου Ιάσμου, σύμφωνα με τον ΠΑ.ΣΥ.Ν., δεν αφορά αποκλειστικά τους νηπιαγωγούς, αλλά εκπαιδευτικούς τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα να επεκταθεί και σε άλλους δημόσιους υπαλλήλους, εφόσον διαπιστωθεί σχετική ανάγκη.

Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Ιούλιο

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών αναφέρει ότι είχε ξεκινήσει την πανελλαδική παρέμβασή του στις 3 Ιουλίου 2026, αποστέλλοντας στους Δήμους επιστολή με θέμα «Κρίσιμο ζήτημα στέγασης εκπαιδευτικών – Πρόταση δράσης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Αφορμή αποτέλεσαν, όπως επισημαίνει, οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εξεύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας όταν καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Με την επιστολή του, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. είχε ζητήσει από τους Δήμους να εξετάσουν συγκεκριμένες λύσεις, μεταξύ των οποίων τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, αλλά και την αξιοποίηση διαθέσιμων δημοτικών ακινήτων ή κατοικιών που θα μπορούσαν να παραχωρούνται στους εκπαιδευτικούς με χαμηλό ή συμβολικό μίσθωμα.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, μετά τον Δήμο Κύθνου, ο Δήμος Ιάσμου είναι ακόμη ένας Δήμος που ανταποκρίνεται θετικά στην πρωτοβουλία.

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Όπως σημειώνει ο ΠΑ.ΣΥ.Ν., στις 31 Αυγούστου 2026 το αίτημά του εισήχθη προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιάσμου ως έκτακτο και κατεπείγον θέμα.

Στα επίσημα πρακτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει ρητή αναφορά στην επιστολή του Συλλόγου της 3ης Ιουλίου, συνδέοντας την παρέμβασή του με τη συζήτηση που ακολούθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ’ αριθ. 64/2026 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνώρισε το πρόβλημα στέγασης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αποφάσισε ομόφωνα να αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση στεγαστικού επιδόματος από το επόμενο έτος.

Η σχετική δαπάνη προβλέπεται να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, προκειμένου να καλύπτεται μέρος του ενοικίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες και διαμένουν εντός των ορίων του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. στο γεγονός ότι η απόφαση δεν περιορίζεται στους νηπιαγωγούς. Όπως αναφέρει, η πρωτοβουλία αφορά συνολικά τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Σύλλογος εξηγεί ότι εξαρχής επέλεξε να μην περιορίσει τη συγκεκριμένη διεκδίκηση στον κλάδο που εκπροσωπεί, καθώς θεωρεί ότι το πρόβλημα της στέγασης είναι κοινό για τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από βαθμίδα ή ειδικότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρει, στην απόφαση υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της στεγαστικής ενίσχυσης και σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, εφόσον προκύψει αντίστοιχη ανάγκη.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. χαρακτηρίζει την απόφαση ακόμη ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα της πανελλαδικής πρωτοβουλίας του, υποστηρίζοντας ότι η οργανωμένη και θεσμική ανάδειξη του στεγαστικού προβλήματος, συνοδευόμενη από συγκεκριμένες προτάσεις, μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές λύσεις.

Παράλληλα, ευχαριστεί τον Δήμο Ιάσμου, τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανταπόκρισή τους και δηλώνει διαθέσιμος να συνδράμει σε μελλοντικές δράσεις που αφορούν τη στήριξη των εκπαιδευτικών.

Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι η παρέμβασή του θα συνεχιστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη συγκέντρωση των επίσημων απαντήσεων και αποφάσεων των Δήμων, την ανάδειξη σχετικών πρακτικών και τη διεκδίκηση λύσεων για το στεγαστικό πρόβλημα που, όπως επισημαίνει, αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη τη χώρα.