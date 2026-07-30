Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά φοιτητής – Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

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Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Παύλος Παυλίδης συμμετείχε ξανά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, πραγματοποιώντας ένα προσωπικό όνειρο.

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης έγινε ξανά φοιτητής για να ακολουθήσει την αγάπη του για τα Μαθηματικά

Μια ξεχωριστή ιστορία από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έρχεται από την Κρήτη, όπου ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Παύλος Παυλίδης, αποφάσισε να συμμετάσχει ξανά στις εξετάσεις, πετυχαίνοντας την εισαγωγή του στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ίδιου Πανεπιστημίου.

Παρότι διαθέτει ήδη μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία, επέλεξε να επιστρέψει στα φοιτητικά έδρανα, πραγματοποιώντας, σύμφωνα με το Cretalive, την πρώτη του επιλογή στις φετινές Πανελλαδικές.

«Τα Μαθηματικά ήταν πάντα η πρώτη μου αγάπη»

Ο Παύλος Παυλίδης εξηγεί ότι τα Μαθηματικά υπήρξαν διαχρονικά η μεγάλη του αγάπη, την οποία αντιμετωπίζει περισσότερο ως μορφή τέχνης παρά ως μια απλή επιστημονική γνώση.

Όπως αναφέρει, οι πανεπιστημιακές διαλέξεις που παρακολούθησε στο παρελθόν τον έκαναν να βλέπει τους μαθηματικούς τύπους ως δημιουργική έκφραση, ενώ θυμάται ότι οι καλύτεροι δάσκαλοι δεν έγραφαν απλώς στον πίνακα, αλλά «ζωγράφιζαν», μεταφέροντας τις έννοιες με τρόπο που θύμιζε ποίηση ή ζωγραφική.

Παράλληλα, εκφράζει τον θαυμασμό του για το γεγονός ότι τα Μαθηματικά, ως δημιούργημα του ανθρώπινου νου, μπορούν να περιγράψουν με ακρίβεια τον πραγματικό κόσμο, δηλώνοντας πως ελπίζει μέσα από τις νέες του σπουδές να ανακαλύψει ακόμη περισσότερα.

«Το δύσκολο είναι να βγεις σοφότερος»

Μιλώντας στο Cretalive, ο αναπληρωτής καθηγητής σημειώνει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι ούτε η επιτυχία στις εξετάσεις ούτε η ολοκλήρωση των σπουδών.

Όπως τονίζει, αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι να αξιοποιεί κανείς τον χρόνο του ώστε να σκέφτεται ουσιαστικά όσα μαθαίνει, επισημαίνοντας ότι ο στόχος δεν είναι απλώς η αποφοίτηση αλλά η απόκτηση σοφίας μέσα από τη γνώση.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» στους καθηγητές του

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Παύλος Παυλίδης θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους εκπαιδευτικούς που επηρέασαν τη διαδρομή του, παρότι, όπως αναφέρει, οι δικοί του καθηγητές βρίσκονται σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω.

Ξεχωρίζει ιδιαίτερα τον καθηγητή Μαθηματικών Ξαγοράρη, ο οποίος, όπως γράφει, κατάφερνε μέσα από λίγες μόνο συζητήσεις να τον προβληματίζει για ώρες και ημέρες, ενώ κάνει ειδική αναφορά και στον καθηγητή Φυσικής Χρονάκη, στον οποίο αποδίδει την αγάπη που ανέπτυξε για το συγκεκριμένο μάθημα.

Ο προβληματισμός για τις σχολές Μαθηματικών και Φυσικής

Ο αναπληρωτής καθηγητής εκφράζει ακόμη την ανησυχία του για το μειωμένο ενδιαφέρον των νέων προς τις σχολές Μαθηματικών και Φυσικής.

Όπως επισημαίνει, πολλές θέσεις στα συγκεκριμένα τμήματα παραμένουν σήμερα κενές σε πανελλαδικό επίπεδο, εκτιμώντας ότι η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας.

Κλείνοντας, εκφράζει την ελπίδα να συνεχίσουν να υπάρχουν μαθηματικοί που θα μεταδίδουν την αγάπη για το αντικείμενο στις επόμενες γενιές.