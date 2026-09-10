ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Εκτεθειμένη η κυβέρνηση» μετά την προσφυγή του ΔΣΑ – Τα τρία κρίσιμα ερωτήματα

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Νέα πολιτική παρέμβαση για το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για πράξεις και παραλείψεις της Διοίκησης που συνδέονται με την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, και ο Γραμματέας του Τομέα Παιδείας του κόμματος, Σωκράτης Κάτσικας, χαρακτηρίζουν την εξέλιξη «εξαιρετικά σοβαρή» και υποστηρίζουν ότι αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα θεσμικής τάξης σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις του ΣτΕ.

Όπως επισημαίνουν, η προσφυγή του ΔΣΑ ενισχύει, κατά την άποψή τους, τις ενστάσεις που είχε ήδη διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ μετά την ακύρωση αδειών ΝΠΠΕ, ενώ καλούν την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά τις δικαστικές αποφάσεις.

«Δεν πρόκειται για μία ακόμη πολιτική αντιπαράθεση»

Παραστατίδης και Κάτσικας δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να κινηθεί δικαστικά, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως ακόμη μία πολιτική διαφωνία γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Επικαλούνται, μάλιστα, τη διαπίστωση του ΔΣΑ περί «σοβαρών θεμάτων ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων» και την προσφυγή του με αίτημα την ακύρωση των σχετικών πράξεων.

Κατά τους δύο εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, το ζήτημα δεν περιορίζεται ούτε στη συνήθη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ερμηνεία μιας δικαστικής απόφασης. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι πλέον τίθεται ζήτημα θεσμικής τάξης.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρονται και στην παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία είχε προηγηθεί κατά τρεις ημέρες.

«Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά»

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης αποτελεί η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με Παραστατίδη και Κάτσικα, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν μπορούν να εφαρμόζονται «επιλεκτικά» ή «κατά το δοκούν», αλλά η Διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενό τους.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει για θεσμικά, νομικά και ακαδημαϊκά προβλήματα από την κυβερνητική επιλογή να προχωρήσει στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση χωρίς προηγούμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι με αυτή την επιλογή άνοιξε, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «την κερκόπορτα στην πλήρη εμπορευματοποίηση» της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι πλημμέλειες που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ανέδειξαν οι αποφάσεις

Στη δήλωσή τους, οι δύο εκπρόσωποι του κόμματος αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και υποστηρίζουν ότι μέσα από αυτές αναδείχθηκαν σοβαρές πλημμέλειες κατά την εφαρμογή του πλαισίου.

Ειδικότερα, κάνουν λόγο για ζητήματα που αφορούν την εξειδίκευση των κριτηρίων πιστοποίησης, τη σύνθεση των αρμόδιων επιτροπών αξιολόγησης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Για το ΠΑΣΟΚ, η κυβερνητική απάντηση στις συγκεκριμένες αποφάσεις δεν μπορεί να περιορίζεται, όπως αναφέρει, στην αναζήτηση του «ελάχιστου δυνατού βαθμού συμμόρφωσης», με στόχο την ταχεία έκδοση νέων διοικητικών πράξεων που θα οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα.

«Συμμόρφωση σε μια ακυρωτική απόφαση δεν σημαίνει “διορθώνω ό,τι χρειάζεται για να ξανακάνω αμέσως το ίδιο”», τονίζουν Παραστατίδης και Κάτσικας, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ουσιαστική εφαρμογή όσων έκρινε το δικαστήριο και αποκατάσταση της νομιμότητας.

«Το ζήτημα υπερβαίνει το υπέρ ή κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων»

Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώνουν, η συζήτηση πλέον δεν αφορά μόνο τη διαφορετική πολιτική προσέγγιση για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Όπως υποστηρίζουν, το θέμα έχει μεταφερθεί στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, στη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και, ευρύτερα, «στον πυρήνα του κράτους δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών».

Για τον λόγο αυτό ζητούν από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να τοποθετηθούν άμεσα και συγκεκριμένα για τη διαδικασία που ακολούθησαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα τρία ερωτήματα προς κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας

Παραστατίδης και Κάτσικας θέτουν τρία συγκεκριμένα ζητήματα προς την κυβέρνηση. Πρώτον, ζητούν να διευκρινιστεί με ποιες ακριβώς ενέργειες θεωρεί ότι συμμορφώθηκε πλήρως με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Δεύτερον, ζητούν απάντηση στα ζητήματα νομιμότητας που, όπως αναφέρουν, θέτει πλέον δημόσια ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με τις αδειοδοτήσεις.

Τρίτον, καλούν την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν προτίθεται να αναστείλει κάθε περαιτέρω διοικητική ενέργεια που βασίζεται στις αμφισβητούμενες διαδικασίες έως ότου, όπως σημειώνουν, διασφαλιστεί πλήρως η νομιμότητά τους.

Κλείνοντας την παρέμβασή τους, οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις τόσο στη Βουλή όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους φοιτητές και στις οικογένειές τους, καθώς θεωρούν ότι το θέμα έχει πλέον ευρύτερες θεσμικές διαστάσεις.