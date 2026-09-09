Αναπηρικά επιδόματα: Αυξήσεις κάθε χρόνο από το 2027 – Πάνω από 218.000 δικαιούχοι

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Από το 2027 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται τα αναπηρικά επιδόματα, καθώς προβλέπεται η ετήσια αναπροσαρμογή τους με βάση τον πληθωρισμό.

Η παρέμβαση αφορά περίπου 218.000 πολίτες με αναπηρία, με το μέσο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται στα 220 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η βασική αλλαγή είναι ότι τα ποσά δεν θα παραμένουν πλέον σταθερά, αλλά θα ακολουθούν την εξέλιξη του τιμαρίθμου. Έτσι, δημιουργείται ένας μόνιμος μηχανισμός αύξησης των παροχών, αντί οι δικαιούχοι να εξαρτώνται αποκλειστικά από έκτακτες αυξήσεις ή εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις.

Με την τιμαριθμοποίηση, τα αναπηρικά επιδόματα θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο, ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού. Οι αυξήσεις θα ενσωματώνονται στα ποσά των επιδομάτων, με στόχο να περιορίζεται η απώλεια αγοραστικής δύναμης που προκαλεί η άνοδος των τιμών.

Πρόκειται επομένως για παρέμβαση μόνιμου χαρακτήρα, η οποία διαφοροποιείται από τις έκτακτες ενισχύσεις που μπορεί να χορηγούνται κατά περίπτωση.

Το μέτρο υπολογίζεται ότι θα καλύψει περισσότερους από 218.000 πολίτες με αναπηρία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το μέσο ετήσιο όφελος ανά δικαιούχο εκτιμάται στα 220 ευρώ.

Το ακριβές ύψος της αναπροσαρμογής θα συνδέεται με την εξέλιξη του πληθωρισμού, καθώς αυτός θα αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των αυξήσεων.

Μόνιμες αυξήσεις αντί για έκτακτες παρεμβάσεις

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση είναι ότι θεσπίζεται ένας σταθερός μηχανισμός αναπροσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι, αντί τα αναπηρικά επιδόματα να παραμένουν αμετάβλητα μέχρι να αποφασιστεί κάποια νέα παρέμβαση, θα προσαρμόζονται σε ετήσια βάση.

Η τιμαριθμοποίηση εντάσσεται στο πακέτο μέτρων κοινωνικής πολιτικής που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, μαζί με παρεμβάσεις που αφορούν τις οικογένειες, το δημογραφικό και τη στέγαση.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος από το 2027, περισσότεροι από 218.000 δικαιούχοι θα ενταχθούν σε έναν μόνιμο μηχανισμό αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να ακολουθούν την εξέλιξη των τιμών.