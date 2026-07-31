Ο μαθητής-φαινόμενο με τρία 20άρια που πέρασε πρώτος στο ΕΜΠ

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Ο Γιώργος Καλλιγέρης, μαθητής από τα Χανιά, αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς κατάφερε να πετύχει το απόλυτο σε τρία βασικά μαθήματα και να κατακτήσει την πρώτη θέση στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο 18χρονος από τα Χανιά συγκέντρωσε τρία «20άρια» σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία, επίδοση που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική προετοιμασία, την αγάπη του για τις θετικές επιστήμες και τη μεθοδικότητα που ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, περιέγραψε την πορεία του προς την επιτυχία, το πώς διαχειρίστηκε την πίεση των εξετάσεων και τους στόχους που θέτει πλέον για το μέλλον.

Γιώργος Καλλιγέρης: Το μυστικό πίσω από τα τρία 20άρια

Ο νεαρός μαθητής δεν έκρυψε τη χαρά και την ανακούφισή του μετά την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου. «Νιώθω χαρά και ανακούφιση που τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Περίμενα πολλούς μήνες αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έπαιξαν η καθημερινή οργάνωση του διαβάσματος και η πιστή τήρηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος.

«Κάθε βράδυ σχεδίαζα τι θα διαβάσω την επόμενη ημέρα, υπολόγιζα τον χρόνο που θα χρειαστώ και, αν περίσσευε χρόνος, έκανα επανάληψη, διάβαζα κάτι επιπλέον ή ξεκουραζόμουν. Διάβαζα αρκετές ώρες, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, ενώ ο ελεύθερος χρόνος μου ήταν περιορισμένος», ανέφερε. Παράλληλα, εξήγησε ότι η αγάπη του για τα Μαθηματικά και τη Φυσική αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην πορεία του. «Ήμουν τυχερός γιατί αγαπούσα πραγματικά τη Φυσική και τα Μαθηματικά. Αυτό έκανε το διάβασμα πιο εύκολο. Είχα επίσης εξαιρετικούς καθηγητές τόσο στο σχολείο όσο και στο φροντιστήριο. Τη Φυσική την αγαπούσα από μικρός», είπε.

Οι στόχοι μετά την επιτυχία στο ΕΜΠ

Αναφερόμενος στην πίεση που συνοδεύει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο 18χρονος τόνισε ότι το άγχος είναι αναπόφευκτο, ωστόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστή διαχείριση. «Είναι αδύνατο κάποιος να μην έχει άγχος στις Πανελλήνιες, όμως προσπάθησα να το διαχειριστώ», σημείωσε. Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις της προετοιμασίας, φρόντισε να διατηρήσει επαφή με τους φίλους του και να μην απομονωθεί κοινωνικά, ιδιαίτερα πριν ενταθεί το πρόγραμμα της μελέτης. Πλέον, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Γιώργος Καλλιγέρης στρέφει το βλέμμα του στις σπουδές και στην επιστημονική έρευνα.

«Θέλω να σπουδάσω σε αυτή τη σχολή, να ασχοληθώ με τα υψηλά μαθηματικά και τη φυσική και στη συνέχεια να ακολουθήσω το πάθος μου, ακόμη και στο εξωτερικό. Οι γονείς μου με στήριξαν σε όλη αυτή την προσπάθεια και συνεχίζουν να στηρίζουν τα όνειρά μου», δήλωσε. Η εξαιρετική του επίδοση τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους υποψηφίους των φετινών Πανελλαδικών, αποδεικνύοντας ότι η συνέπεια, η οργάνωση, η αγάπη για τη γνώση και η συνεχής προσπάθεια μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη ακόμη και των πιο απαιτητικών στόχων.