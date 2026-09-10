ΠΟΣΥΠ: «Σε κατάσταση ύπνωσης το Υπουργείο Παιδείας» – Προειδοποίηση για «χάος» στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

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Σφοδρή επίθεση της ΠΟΣΥΠ στο Υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές από το 2027

Σήμα κινδύνου για τη λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των ΚΕΔΑΣΥ από την 1η Ιανουαρίου 2027 εκπέμπει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ), εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην πολιτική ηγεσία και την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας για την προετοιμασία της επικείμενης μεταφοράς σημαντικών αρμοδιοτήτων.

Η ΠΟΣΥΠ κάνει λόγο για «προκλητική αδιαφορία και απάθεια» και υποστηρίζει ότι, εάν η αλλαγή εφαρμοστεί με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν «γενικευμένη σύγχυση, αδυναμία και αναστολή» όχι μόνο της διοικητικής αλλά και της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό ζητά παράταση ενός έτους στην εφαρμογή της σχετικής διάταξης, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη επιλογή «μονόδρομο».

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2027

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ομοσπονδία, από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται σε ισχύ το άρθρο 361 του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το οποίο αλλάζει ο φορέας που αναλαμβάνει τη στέγαση και τις λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των ΚΕΔΑΣΥ.

Όπως σημειώνει η ΠΟΣΥΠ, οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες μεταφέρονται από τις αιρετές Περιφέρειες στο Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες θα πρέπει πλέον να εξυπηρετούν τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα ΚΕΔΑΣΥ.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι η μεταφορά αυτής της αρμοδιότητας από τις Περιφέρειες αποτελούσε εδώ και χρόνια βασικό αίτημά της. Ωστόσο, διαφωνεί με την επιλογή να ανατεθεί στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει υποστελεχωμένες, αντί να περάσει στην οργανωμένη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, η οποία, όπως υποστηρίζει, διαθέτει σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία.

«Με ποια στελέχωση και με ποια μέσα;»

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η δυνατότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων να ανταποκριθούν στον νέο όγκο αρμοδιοτήτων.

Η ΠΟΣΥΠ υποστηρίζει ότι τα Τμήματα Οικονομικών των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων διαθέτουν μόλις δύο ή τρεις εργαζομένους, οι οποίοι ήδη δυσκολεύονται, σύμφωνα με την ίδια, να διεκπεραιώσουν τόσο τις υφιστάμενες αρμοδιότητές τους όσο και πρόσθετες εργασίες που τους έχουν ανατεθεί από την κεντρική διοίκηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που επικαλείται είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Η Ομοσπονδία διερωτάται με ποια οργανωτική δομή, στελέχωση, τεχνογνωσία, μέσα και εκπαίδευση θα μπορέσει από την 1η Ιανουαρίου να αναλάβει τις αρμοδιότητες στέγασης και λειτουργικών δαπανών για επιπλέον 14 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 13 ΚΕΔΑΣΥ.

«Τι έχετε πράξει εδώ και δυόμισι μήνες; ΤΙΠΟΤΑ!»

Η ΠΟΣΥΠ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους αναφορικά με την προετοιμασία που, κατά την ίδια, θα έπρεπε να έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Ρωτά την πολιτική ηγεσία τι έχει γίνει στους δυόμισι μήνες που έχουν μεσολαβήσει από την ψήφιση του σχετικού νόμου και τι μπορεί να προλάβει να γίνει μέσα στους επόμενους τρεισήμισι μήνες.

Η απάντηση που δίνει η ίδια είναι κατηγορηματική: «ΤΙΠΟΤΑ!», παραλληλίζοντας την κατάσταση με την Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών, για την εφαρμογή της οποίας, όπως αναφέρει, χορηγείται κάθε χρόνο παράταση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΠΟΣΥΠ, οι αιρετές Περιφέρειες έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για την αλλαγή.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες μπαίνουν σε διαδικασία παύσης, στις 31 Δεκεμβρίου 2026, της αρμοδιότητάς τους για τη στέγαση και την εξυπηρέτηση των λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των ΚΕΔΑΣΥ, ενώ ήδη εκδίδονται σχετικά έγγραφα για την οργάνωση της μετάβασης.

Απέναντι σε αυτή την κινητικότητα των Περιφερειών, η ΠΟΣΥΠ καταγγέλλει ότι «το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε κατάσταση ύπνωσης».

Η καταγγελία για εκτυπωτές και εξοπλισμό

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και σε εντολή προς αρμόδια υπηρεσία της, την οποία επικαλείται η ΠΟΣΥΠ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, προβλέπεται ότι από τις 15 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα μεταφερθεί στην έδρα της Περιφέρειας, στο Διοικητήριο Έδεσσας, λειτουργικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και το ΚΕΔΑΣΥ του νομού, όπως εκτυπωτές και πολυμηχανήματα, με την Περιφερειακή Ενότητα να θεωρεί ότι ο εξοπλισμός της ανήκει.

Η ΠΟΣΥΠ προειδοποιεί ότι, εάν η μετάβαση εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «σκηνές απείρου κάλλους» τόσο στις υπηρεσίες της Έδεσσας όσο και στην υπόλοιπη χώρα.

Ζητά παράταση ενός έτους

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η Ομοσπονδία επαναφέρει το αίτημά της για άμεση συνάντηση με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα από μόνο του καθιστά αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Παράλληλα, ζητά να υποβληθεί αίτημα για παράταση ενός έτους στην εφαρμογή της διάταξης, προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας.

Η ΠΟΣΥΠ εμφανίζεται κατηγορηματική ως προς την ανάγκη αυτής της παράτασης, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί πλέον «μονόδρομο» προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Υπουργείου και των υπηρεσιών του από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Την ανακοίνωση υπογράφουν για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΥΠ ο πρόεδρος Σάββας Φωτιάδης και η Γενική Γραμματέας Γεωργία Μεσολογγίτου.