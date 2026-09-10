Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026-2027: Νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας – Όλα τα ονόματα

Έντονη ανησυχία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στην Παράλληλη Στήριξη και για τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηριχθούν τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εκφράζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.