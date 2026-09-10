Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026-2027: Νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας – Όλα τα ονόματα
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Νέες αποφάσεις που αφορούν ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Οι νέες υπηρεσιακές μεταβολές ανακοινώνονται στις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, και αφορούν εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για συνέχεια των διαδικασιών αποσπάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για το 2026-2027.
Στο πλαίσιο των νέων αποφάσεων περιλαμβάνονται περιπτώσεις εκπαιδευτικών για τους οποίους ανακαλούνται προηγούμενες αποσπάσεις, καθώς και τροποποιήσεις ήδη εγκεκριμένων αποσπάσεων.
Παράλληλα, περιλαμβάνονται νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027.
Οι συγκεκριμένες αποφάσεις έρχονται μετά από προηγούμενο κύκλο υπηρεσιακών μεταβολών που είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο και περιλάμβανε ανακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, καθώς και αντίστοιχες μεταβολές για ΚΕΔΑΣΥ, ΣΜΕΑΕ και Μουσικά Σχολεία.
Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις και αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2026-2027
Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027
Ανακλήσεις αποσπάσεων και απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027
Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027
Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2026-2027
Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027
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