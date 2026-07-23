Βάσεις 2026: Ανάλυση των στατιστικών στοιχείων – Πόσοι πέρασαν και πόσοι έμειναν εκτός

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Βάσεις 2026: Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 αποτυπώνουν μία χρονιά με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Οι Πανελλαδικές 2026 ολοκληρώθηκαν με ποσοστό επιτυχίας 90,11%, καθώς 63.609 από τους 70.593 υποψηφίους εξασφάλισαν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις λοιπές σχολές του μηχανογραφικού, ενώ το παράλληλο μηχανογραφικό οδήγησε ακόμη 14.225 υποψηφίους στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Την ίδια στιγμή, η ειδική κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις καταγράφει ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 84%, ενώ το παράλληλο μηχανογραφικό για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιλογή για χιλιάδες αποφοίτους.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΙΘΑ, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής ανήλθε σε 70.593. Από αυτούς, οι 60.584 προέρχονταν από τα Γενικά Λύκεια, ποσοστό 85,8%, ενώ οι 10.009 από τα Επαγγελματικά Λύκεια, που αντιστοιχούν στο 14,2% του συνόλου.

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Ποσοστό επιτυχίας άνω του 90%

Συνολικά, 63.609 υποψήφιοι εισήχθησαν σε Πανεπιστήμια, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικές και Λιμενικές Σχολές και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το συνολικό ποσοστό επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 90,11%, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από εννέα στους δέκα υποψηφίους κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εκτός διαδικασίας εισαγωγής έμειναν 6.984 υποψήφιοι.

Η εικόνα για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό επιτυχίας για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας των σοβαρών παθήσεων. Από τους 2.938 υποψηφίους που συμμετείχαν στη σχετική διαδικασία, οι 2.466 πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το ποσοστό επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 83,93%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή του θεσμού στην πρόσβαση των συγκεκριμένων υποψηφίων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το παράλληλο μηχανογραφικό και οι Δημόσιες ΣΑΕΚ

Το παράλληλο μηχανογραφικό συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική επιλογή για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών. Φέτος υποβλήθηκαν συνολικά 20.909 οριστικοποιημένα παράλληλα μηχανογραφικά δελτία, εκ των οποίων τα 19.452 αφορούσαν τελειόφοιτους του σχολικού έτους 2025-2026 και τα 1.457 αποφοίτους προηγούμενων ετών.

Από αυτούς, 14.225 υποψήφιοι εξασφάλισαν θέση σε Δημόσιες ΣΑΕΚ, με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται σε 68,03%. Ειδικότερα, 14.100 επιτυχόντες προέρχονται από τη γενική κατηγορία και 125 από την ειδική.

Τα βασικά στοιχεία των Πανελλαδικών 2026

Συνολικοί υποψήφιοι: 70.593

Υποψήφιοι ΓΕΛ: 60.584 (85,8%)

Υποψήφιοι ΕΠΑΛ: 10.009 (14,2%)

Συνολικοί εισακτέοι: 63.609

Ποσοστό επιτυχίας: 90,11%

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις: 2.938

Εισακτέοι με σοβαρές παθήσεις: 2.466 (83,93%)

Οριστικοποιημένα παράλληλα μηχανογραφικά: 20.909

Επιτυχόντες σε Δημόσιες ΣΑΕΚ: 14.225 (68,03%)

Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των υποψηφίων βρήκε μία θέση είτε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε στις Δημόσιες ΣΑΕΚ, με το ενδιαφέρον πλέον να μετατοπίζεται στις διαδικασίες των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς.