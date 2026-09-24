Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Άνοιξαν οι αιτήσεις – Η προθεσμία και ποιοί οι δικαιούχοι

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Άνοιξε από σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, με το Υπουργείο Παιδείας να θέτει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 14:00 της συγκεκριμένης ημέρας, ενώ στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν τα στοιχεία πρόσβασης που έχουν λάβει από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους. Ξεχωριστή επισήμανση γίνεται για τον ΑΦΜ, ο οποίος είναι υποχρεωτικός στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Στην προθεσμία που ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου εντάσσονται οι φοιτητές που διεκδικούν μετεγγραφή ή μετακίνηση βάσει μοριοδοτούμενων λόγων, καθώς και τα αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν επίσης οι φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την κατηγορία των παθήσεων που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις.

Στη διαδικασία περιλαμβάνονται ακόμη όσοι εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Αίτηση μπορούν επίσης να καταθέσουν φοιτητές που είναι τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990, καθώς και τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Πώς γίνεται η αίτηση για μετεγγραφή

Η υποβολή γίνεται μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών του Υπουργείου Παιδείας στην πλατφόρμα transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου.

Για να συνδεθούν στην εφαρμογή, οι φοιτητές χρειάζονται το username και το password που τους έχει χορηγήσει η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους και τα οποία χρησιμοποιούν για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματός τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ζήτημα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, η κατοχή ΑΦΜ είναι υποχρεωτική όταν απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ να μπορούν να το αναζητήσουν αυτεπάγγελτα κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Ποιοι δεν κάνουν αίτηση σε αυτή τη φάση

Διαφορετικό χρονοδιάγραμμα θα ισχύσει για δύο κατηγορίες φοιτητών.

Πρόκειται για τους φοιτητές κυπριακής καταγωγής, για τους οποίους προβλέπονται ειδικές διατάξεις μετεγγραφής, καθώς και για όσους εισήχθησαν στα ΑΕΙ έπειτα από συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026.

Οι συγκεκριμένοι φοιτητές δεν θα υποβάλουν αίτηση στο διάστημα 24 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου. Οι ημερομηνίες που τους αφορούν θα ανακοινωθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής τους.

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