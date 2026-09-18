Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Μέχρι πότε οι κωδικοί για τις αιτήσεις

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Οι μετεγγραφές φοιτητών 2026-2027 μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ και των ΑΕΑ θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως ένα απαραίτητο βήμα προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή ή μετακίνηση.

Η προθεσμία της 22ας Σεπτεμβρίου

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, για την είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα των μετεγγραφών είναι απαραίτητοι οι κωδικοί πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και τον Εύδοξο.

Οι πρωτοετείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τους συγκεκριμένους κωδικούς το αργότερο έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Εντός Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις μετεγγραφών

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δεν προσδιορίζεται στη συγκεκριμένη ενημέρωση. Το Υπουργείο διευκρινίζει, ωστόσο, ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές και μετακινήσεις θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η πλατφόρμα είχε ανοίξει στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ οι αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου και τα αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου.

Excerpt: Εντός Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, με τους πρωτοετείς να πρέπει έως τις 22 Σεπτεμβρίου να έχουν αποκτήσει τους απαραίτητους ακαδημαϊκούς κωδικούς.