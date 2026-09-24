Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η 4η δόση – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Πίνακας περιεχομένων

Τα χρήματα της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 φτάνουν στους δικαιούχους μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ολοκληρώνεται μέχρι και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου η εκκαθάριση της 4ης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού Α21, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του Σεπτεμβρίου, την τελευταία εργάσιμη του μήνα, δηλαδή στις 30/9 και όπως συμβαίνει συνήθως, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ATM από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, ανάλογα την τράπεζα πίστωσης.

Όσοι δεν έχουν κάνει ακόμη αίτηση, ή θέλουν να αλλάξουν κάτι σε αυτήν που έχουν ήδη υποβάλει, θα πρέπει να περιμένουν λίγο: η πλατφόρμα Α21 ανοίγει ξανά στις 8 το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.

Προσοχή σε κάτι που μπορεί να ξεγελάσει πολλούς: αν η αίτηση έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Για να λάβετε το ποσό, πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά η αίτηση και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, με κωδικούς Taxisnet.

Ακολουθούν άλλες δύο πληρωμές μέχρι το τέλος της χρονιάς

Η πέμπτη δόση αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου και αφορά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η έκτη και τελευταία θα έρθει λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου, για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και από τον αριθμό των παιδιών. Για τα δύο πρώτα τέκνα κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα ανά παιδί, ενώ από το τρίτο και μετά αυξάνεται.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει αίτηση εντός προθεσμίας για την πληρωμή της δόσης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, τα ποσά που αναλογούν μπορούν να καταβληθούν αναδρομικά.