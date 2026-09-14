ΔΕΗ myHome 4Students: Ακόμα χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα και μοναδικά προνόμια για τους φοιτητές

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Με μειωμένη χρέωση ρεύματος και πολλά προνόμια, το πρόγραμμα ΔΕΗ myHome 4Students στηρίζει έμπρακτα τη φοιτητική καθημερινότητα.

Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς φέρνει αλλαγές και νέες ανάγκες στο φοιτητικό σπίτι, όπου η διαχείριση των εξόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα για κάθε φοιτητή και οικογένεια.

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της φοιτητικής ζωής, η ΔΕΗ ενισχύει το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students, μειώνοντας περαιτέρω τη σταθερή χρέωση για τις πρώτες 150 κιλοβατώρες και προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών και εκπτώσεων που ελαφρύνει τον μηνιαίο προϋπολογισμό.

Στα 11,5 λεπτά η κιλοβατώρα για το φοιτητικό πρόγραμμα της ΔΕΗ

Συγκεκριμένα, η νέα, ακόμα πιο χαμηλή σταθερή χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται πλέον στα 0,115 ευρώ/kWh (από 0,135 ευρώ/kWh) για τις πρώτες 150 kWh κάθε μήνα.

Το όριο αυτό καλύπτει με άνεση τη μέση μηνιαία κατανάλωση ενός τυπικού φοιτητικού νοικοκυριού, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και απόλυτο έλεγχο στους λογαριασμούς.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους των καλοκαιρινών διακοπών όπου οι φοιτητές συνήθως λείπουν από τα σπίτια τους, η ΔΕΗ προσφέρει εντελώς δωρεάν τα πάγια για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα το πάγιο παραμένει σε εξαιρετικά προσιτό επίπεδο.

Στα ενεργειακά οφέλη προστίθεται και η δωρεάν παροχή της υπηρεσίας GreenPass για έναν ολόκληρο χρόνο, διασφαλίζοντας ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Δώρο ο καθημερινός καφές, πρώτο γέμισμα ψυγείου και πολλά άλλα

Πέρα από τις χαμηλές τιμές στο ρεύμα, το ΔΕΗ myHome 4Students συνοδεύεται από σημαντικές διευκολύνσεις για το ξεκίνημα και την καθημερινή ζωή του φοιτητή.

Με την ενεργοποίηση του προγράμματος, έρχεται μια σειρά από προνόμια. Καταρχάς, η ΔΕΗ σου κερνάει τον καφέ καθημερινά για ένα χρόνο από τα Coffee Island με κουπόνια των 2 ευρώ.

Επιπλέον, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου μέσω efood είναι εξασφαλισμένο με κουπόνι αξίας 50 ευρώ.

Κι επειδή κάθε φοιτητικό σπίτι χρειάζεται και τον εξοπλισμό του, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου από τον Κωτσόβολο και να αποκτήσεις 50€ κουπόνι για αγορές άνω των 100€, για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν έως 30.09.2026, σε προϊόντα εικόνας & ήχου, υπολογιστές & περιφερειακά, λευκές συσκευές, μικροσυσκευές και εποχιακά είδη, όπως κλιματιστικά, θερμοσίφωνες κ.ά.

Τέλος, αν θες και κάποιο ταξίδακι, με το προϊόν αυτό κερδίζεις 2.000 Miles+Bonus μίλια από την AEGEAN.

Για να αποκτήσεις όλα αυτά τα μοναδικά προνόμια, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδεθείς στο myΔΕΗ και να επισκεφθείς την ενότητα ΔΕΗ myRewards Coupons, όπου σε περιμένουν όλες αυτές οι προσφορές, καθώς και συνεχείς εκπτώσεις σε πλήθος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα ψηφιακά μέσω του dei.gr, τηλεφωνικά στο 800-900-1000, ή με μια επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΔΕΗ.