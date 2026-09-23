ΟΛΜΕ: Κινητοποίηση αύριο στην ΠΔΕ Αττικής για συγχωνεύσεις τμημάτων και κενά εκπαιδευτικών
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Σε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής καλεί η ΟΛΜΕ τις ΕΛΜΕ της Αττικής την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 13:30. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται οι συγχωνεύσεις τμημάτων και τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών, ενώ για τη διευκόλυνση της συμμετοχής έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας.
Σε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής προχωρά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συγκέντρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 13:30, στην οδό Ξενίας 24.
Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 12:00 έως και τη λήξη του ωραρίου.
Η Ομοσπονδία καλεί τις ΕΛΜΕ της Αττικής να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τα προβλήματα που, όπως επισημαίνεται, παραμένουν στα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία τους.
Τα κύρια αιτήματα της διαμαρτυρίας εστιάζουν:
- Στις συγχωνεύσεις τμημάτων στις σχολικές μονάδες της Αττικής.
- Στα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών που παραμένουν ακάλυπτα.
Ακολουθεί η επίσημη τοποθέτηση:
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
Παράσταση διαμαρτυρίας στην ΠΔΕ Αττικής-Στάση εργασίας Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί την Πέμπτη, 24/9 στις 13.30 στην ΠΔΕ Αττικής (Ξένιας 24) σε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας τις ΕΛΜΕ της Αττικής, για τις συγχωνεύσεις των τμημάτων και τα κενά των εκπαιδευτικών. Προκηρύσσει στάση εργασίας από τις 12.00 μέχρι το τέλος της βάρδιας»
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