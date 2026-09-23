ΟΛΜΕ: Κινητοποίηση αύριο στην ΠΔΕ Αττικής για συγχωνεύσεις τμημάτων και κενά εκπαιδευτικών

Σε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής καλεί η ΟΛΜΕ τις ΕΛΜΕ της Αττικής την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 13:30. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται οι συγχωνεύσεις τμημάτων και τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών, ενώ για τη διευκόλυνση της συμμετοχής έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας.