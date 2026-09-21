Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Μέχρι αύριο η προθεσμία για την άπόκτηση κωδικών για τους πρωτοετείς
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Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών, με τους πρωτοετείς των ΑΕΙ και των ΑΕΑ να πρέπει να έχουν εξασφαλίσει έως τις 22 Σεπτεμβρίου τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες.
Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για τις μετεγγραφές φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, καθώς οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αναμένεται να υποβληθούν μέσα στον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ και των ΑΕΑ που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης είναι να έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει τους απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες.
Για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετεγγραφών απαιτούνται οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων για την έκδοση και χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και για την πρόσβαση στον Εύδοξο.
Οι πρωτοετείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απόκτηση των συγκεκριμένων κωδικών έως και την 22α Σεπτεμβρίου 2026.
Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, ωστόσο το υπουργείο Παιδείας έχει ενημερώσει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές και μετακινήσεις θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Σεπτέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η πλατφόρμα είχε ανοίξει στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ οι αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου και τα αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου.
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