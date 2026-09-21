Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Μέχρι αύριο η προθεσμία για την άπόκτηση κωδικών για τους πρωτοετείς

Ψηφιακά παιχνίδια, εφαρμογές, βιωματικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, ακόμη και παιχνίδια ρόλων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. περιλαμβάνει το πρόγραμμα FinStart που ξεκινάει πιλοτικά στα σχολεία.

Αλλαγές στο νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές ζητούν οι Διευθυντές, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και ακυρώσεις και καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για λεωφορεία, ελέγχους της Τροχαίας και ημερήσιες επισκέψεις.

Μετά τα 17 τμήματα Γυμνασίων, η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας καταγγέλλει νέα κλεισίματα τμημάτων σε Γενικά Λύκεια και προχωρά σε νέα κινητοποίηση και τρίωρη στάση εργασίας.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισκέπτεται τον Καναδά, συμμετείχε στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου με τον Γ. Γεραπετρίτη και είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Οντάριο, τη δήμαρχο Τορόντο και εκπροσώπους της ομογένειας.

Σοβαρές καταγγελίες για τη νοσηλευτική κάλυψη μαθητών με προβλήματα υγείας στα σχολεία διατυπώνει η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, φέρνοντας στο προσκήνιο περίπτωση μαθητή της Α’ Δημοτικού με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, για τον οποίο, όπως αναφέρει, έχει διατεθεί σχολική νοσηλεύτρια μόλις για 7 ώρες την εβδομάδα.

Πραγματοποιήθηκε η Α2 φάση την Παρασκευή,18/9. Τι θα ακολουθήσει - Το χρονοδιάγραμμα.

Σχολεία: «Χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες» - «Αντί για προσλήψεις, αυξάνουν τους μαθητές ανά τμήμα για να κρύψουν τα κενά»

Β’ φάση αναπληρωτών: Προσοχή στις δυσπρόσιτες περιοχές - Πού υπάγονται τα νησιά

Οι νέες δομές θα λειτουργήσουν σε Κρυονέρι Αττικής, Στρατώνι Χαλκιδικής, Σίνδο Θεσσαλονίκης και Καρπενήσι, μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις και φορείς.

Στην ανάκληση της άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου στην Αθήνα προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου αναμένεται, σύμφωνα με ενημέρωση του δασκάλου και μέλους της ΣΕΠΕ Σερρών Βασίλη Γραβάνη, η πληρωμή των μόνιμων εκπαιδευτικών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η πρώτη μισθοδοσία των νεοδιόριστων.

Νέο μεγάλο πρόγραμμα απασχόλησης για έως 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω σχεδιάζει να προκηρύξει η ΔΥΠΑ έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

Μία ημέρα χωρίς μαθήματα θα έχουν μαθητές την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω τοπικής αργίας.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πάντειο Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με επίκεντρο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ερευνητικών δράσεων, καθώς και την ενίσχυση του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Για αδιαφάνεια στη διαχείριση των σχολικών κενών, πιέσεις προς εκπαιδευτικούς και συνεχείς μετακινήσεις σε σχολικές μονάδες κάνει λόγο η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, ζητώντας διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις υπηρεσιακές μεταβολές.

Στη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της οικονομίας και της παραγωγής εστιάζει το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν το ΑΠΘ και η CrediaBank.

Επιστροφή έως δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, νέος σχεδιασμός για το Λύκειο και παρεμβάσεις σε αναπληρωτές και Ειδική Αγωγή περιλαμβάνονται στα όσα αναφέρει η Σοφία Ζαχαράκη.

Στο κέντρο του Ρεθύμνου μεταφέρεται η επιστήμη και η έρευνα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να διοργανώνει ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, στο πλαίσιο των Post Events που ακολουθούν τη «Βραδιά Έρευνας».

Μαθητές και μαθήτριες Β’ και Γ’ Γυμνασίου καλούνται να δημιουργήσουν ταινία μικρού μήκους με θέμα «Επέτειοι και προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης», στο πλαίσιο πανελλήνιου διαγωνισμού που διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας.

Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών, με τους πρωτοετείς των ΑΕΙ και των ΑΕΑ να πρέπει να έχουν εξασφαλίσει έως τις 22 Σεπτεμβρίου τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες.

Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Μέχρι αύριο η προθεσμία για την άπόκτηση κωδικών για τους πρωτοετείς

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Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών, με τους πρωτοετείς των ΑΕΙ και των ΑΕΑ να πρέπει να έχουν εξασφαλίσει έως τις 22 Σεπτεμβρίου τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες.