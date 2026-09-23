Λιμενικό: 420 θέσεις για Δόκιμους Λιμενοφύλακες – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

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Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την κατάταξη 420 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με τις θέσεις να κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες υποψηφίων.

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη για την κατάταξη 420 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η πλήρωση των 420 θέσεων θα γίνει ως εξής:

Γενική Κατηγορία σε ποσοστό 30%, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής με γενικό βαθμό τουλάχιστον 10.

Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) σε ποσοστό 50%, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής με γενικό βαθμό τουλάχιστον 10, οι οποίοι είναι κάτοχοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αποκτηθεισών στις Ένοπλες Δυνάμεις, αποδεικνυόμενων με πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων έλαβαν την ειδικότητα αυτή και υπηρέτησαν στις Ε.Δ. με την συγκεκριμένη ειδικότητα μέχρι την απόλυσή τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού σε ποσοστό 20%, από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής με γενικό βαθμό τουλάχιστον 10, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού και τους έχει απονεμηθεί σχετικό Πτυχίο από το Πολεμικό Ναυτικό.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες.

Όσον αφορά στην ηλικία, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά.

Επιπλέον, οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

Αναφορά στην προκήρυξη γινεται και στα τατουάζ καθώς οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία, η οποία είναι εξωτερικά εμφανής κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής (θερινή και χειμερινή).

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει πριν από την υποβολή αυτής να προμηθευτούν με ειδικό παράβολο, ύψους 10 ευρώ, μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-Παράβολο. Ο κωδικός του παραβόλου που πρέπει να αναζητήσουν είναι ο [4840], ενώ το ποσό θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από τη λήξη των αιτήσεων.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https:// recruit.hcg.gr

Ακολούθως, η εν λόγω αίτηση- υπεύθυνη δήλωση πρέπει: (i) να εκτυπωθεί, (ii) να επικολληθεί σε αυτήν πρόσφατη και έγχρωμη φωτογραφία του υποψηφίου, (iii) να υπογραφεί χωρίς να απαιτείται γνήσιο της υπογραφής και (iv) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να σαρωθούν (scanning) και να μεταφορτωθούν όλα πλήρως ηλεκτρονικά (uploading) μέσω της εφαρμογής του διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 και λήγει την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026.

Δείτε εδώ την προκήρυξη