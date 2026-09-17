Επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς: Ποιοί θα λάβουν 800 ευρώ και 1.600 ευρώ – Τι ισχύει με τους φοιτητές

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Εκπαιδευτικοί: Έως 1.600 ευρώ επιστροφή ενοικίου – Ποιοι παίρνουν δύο ενοίκια πίσω

Χιλιάδες ενοικιαστές αναμένεται να λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου την επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα που κατέβαλαν μέσα στο 2025, με το ύψος της ενίσχυσης να υπολογίζεται με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη.

Το ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από την κύρια κατοικία τους, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία η επιστροφή αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα και μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ.

Καθοριστικό για την καταβολή των χρημάτων είναι το ενοίκιο να έχει δηλωθεί κανονικά, καθώς ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Για τη γενική επιστροφή, το ποσό που δικαιούται ο ενοικιαστής αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ενοικίου που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του 2025.

Έτσι, ένας δικαιούχος που πλήρωνε 500 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το έτος κατέβαλε συνολικά 6.000 ευρώ.

Το 1/12 των 6.000 ευρώ είναι 500 ευρώ και, επομένως, η επιστροφή του συγκεκριμένου ενοικιαστή διαμορφώνεται στα 500 ευρώ, εφόσον βέβαια πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Το ανώτατο ποσό για την κύρια κατοικία φτάνει τα 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Τι γίνεται με τη φοιτητική κατοικία

Επιστροφή μπορεί να προκύψει και για νοικοκυριά που πληρώνουν παράλληλα ενοίκιο για κύρια και φοιτητική κατοικία, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε μίσθωση και εφαρμόζονται τα αντίστοιχα ανώτατα όρια.

Για παράδειγμα, εάν ένα νοικοκυριό καταβάλλει 850 ευρώ τον μήνα για την κύρια κατοικία και επιπλέον 400 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία του παιδιού του, η επιστροφή υπολογίζεται χωριστά για τα δύο ακίνητα.

Τι παίρνουν όσοι νοίκιασαν για λίγους μήνες

Δεν είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να είχε νοικιασμένη την κατοικία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Η επιστροφή υπολογίζεται αναλογικά με βάση το συνολικό ποσό ενοικίου που καταβλήθηκε.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα φοιτητή που νοίκιασε σπίτι από τον Σεπτέμβριο και πλήρωσε 500 ευρώ τον μήνα για τέσσερις μήνες.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και το 1/12 αντιστοιχεί σε περίπου 167 ευρώ επιστροφή.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τη χορήγηση της επιστροφής προβλέπονται συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια.

Για έναν άγαμο, το όριο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Παράλληλα, για την επιλεξιμότητα λαμβάνεται υπόψη και η ακίνητη περιουσία των ενδιαφερομένων, με βάση την αντικειμενική της αξία.

Έως 1.600 ευρώ για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική πρόβλεψη για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από την κύρια κατοικία τους σε περιοχές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Για αυτούς, η επιστροφή αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή ουσιαστικά σε δύο μηνιαία ενοίκια, με ανώτατο ποσό τα 1.600 ευρώ.

Έτσι, εργαζόμενος της συγκεκριμένης κατηγορίας που καταβάλλει 500 ευρώ τον μήνα μπορεί να λάβει 1.000 ευρώ, εφόσον καλύπτει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για τη συγκεκριμένη ενίσχυση δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, καθώς ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Δύο καταβολές για τις ειδικές κατηγορίες

Για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές προβλέπονται δύο καταβολές.

Η πρώτη συνδέεται με τα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέσα στο 2024, ενώ η δεύτερη αφορά τα ενοίκια του 2025 και προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση και σε αυτή την περίπτωση είναι τα ποσά των μισθωμάτων να έχουν δηλωθεί κανονικά.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί για τη μίσθωση. Ενοίκια τα οποία δεν έχουν δηλωθεί δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επομένως να ελέγξουν ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και τα ποσά που εμφανίζονται στη φορολογική τους δήλωση είναι σωστά.

Σε περίπτωση δήλωσης υψηλότερου μισθώματος από εκείνο που καταβλήθηκε πραγματικά, προβλέπεται επιστροφή της ενίσχυσης που χορηγήθηκε αχρεωστήτως μαζί με τις σχετικές επιβαρύνσεις, καθώς και αποκλεισμός από το πρόγραμμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το επόμενο βασικό ορόσημο είναι πλέον το τέλος Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται η καταβολή της γενικής επιστροφής για τα ενοίκια του 2025.