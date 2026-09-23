Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 14χρόνος για επίθεση με μαχαίρι – Υποστήριξε ότι υφίσταται bullying

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Κατά την απολογία του στον ανακριτή, o 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε δεχθεί επανειλημμένα λεκτικές και σωματικές επιθέσεις από τον συγκεκριμένο μαθητή.

Ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του μέσα σε σχολείο στον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός.

Το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με τον ανήλικο να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία.

Κατά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα δεχόταν επανειλημμένα λεκτικές και σωματικές επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε περιστατικό σχολικού εκφοβισμού από τον συγκεκριμένο συμμαθητή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος περιέγραψε διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στη δομή μεταναστών της περιοχής όπου διαμένουν τόσο ο ίδιος με την οικογένειά του όσο και η οικογένεια των δύο Ιρακινών αδελφών. Η υπεράσπιση του 14χρονου ανέφερε, μάλιστα, ότι για τα περιστατικά αυτά έχουν κατατεθεί εγκλίσεις στις αρμόδιες Αρχές.

Όσον αφορά το επίμαχο συμβάν στο σχολείο, ο ανήλικος κατηγορούμενος είπε ότι είχε το μαχαίρι μαζί του για προστασία.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να του επιβάλουν δύο περιοριστικούς όρους: απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του και παρακολούθηση από ειδικό παιδοψυχολόγο. Επιπλέον οι Αρχές εξετάζουν την προοπτική μετακόμισης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή.