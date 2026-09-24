21 νέα «λουκέτα» σε σχολεία – Ποιές σχολικές μονάδες κλείνουν λόγω έλλειψης μαθητών

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Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται συνολικά 21 σχολικές μονάδες στη Θεσσαλία για το σχολικό έτος 2026-2027, λόγω έλλειψης μαθητών.

Πρόκειται για 18 Νηπιαγωγεία και 3 Δημοτικά Σχολεία σε Λάρισα, Τρίκαλα και Μαγνησία, όπως προβλέπει απόφαση της αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλικής Ζιάκα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση σχολικών μονάδων που δεν θα λειτουργήσουν τη φετινή χρονιά καταγράφεται στην περιοχή της Λάρισας, όπου η αναστολή αφορά 14 σχολεία. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 6 σχολικές μονάδες, ενώ στη Μαγνησία αφορά μία.

Η σχετική απόφαση περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ Β’ 5745/22-9-2026.

Λάρισα: Αναστολή λειτουργίας για 14 σχολεία

Στην περιοχή της Λάρισας δεν θα λειτουργήσουν συνολικά 13 Νηπιαγωγεία και ένα Δημοτικό Σχολείο.

Πρόκειται για τα 58ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, Νηπιαγωγείο Μάνδρας, Νηπιαγωγείο Δρυμού, Νηπιαγωγείο Μεσοχωρίου, Νηπιαγωγείο Ελευθερίου, Νηπιαγωγείο Πραιτωρίου, Νηπιαγωγείο Ασπροκάμπου, Νηπιαγωγείο Μελιάς, Νηπιαγωγείο Κεφαλόβρυσου, Νηπιαγωγείο Πουρναρίου, Νηπιαγωγείο Δομένικου, Νηπιαγωγείο Λουτρού και Νηπιαγωγείο Μηλέας.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης το Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης.

Όλα τα παραπάνω Νηπιαγωγεία, όπως και το Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης, αναφέρονται ως μονοθέσια.

Τρίκαλα: Έξι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν

Στην περιοχή των Τρικάλων η αναστολή αφορά τέσσερα Νηπιαγωγεία και δύο Δημοτικά Σχολεία.

Τα Νηπιαγωγεία είναι το 27ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων, το Νηπιαγωγείο Γοργογυρίου, το Νηπιαγωγείο Στουρναραίικων και το Νηπιαγωγείο Ράξας, τα οποία αναφέρονται ως μονοθέσια.

Παράλληλα, για το σχολικό έτος 2026-2027 δεν θα λειτουργήσουν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρκαδόνας, που είναι εξαθέσιο, και το Δημοτικό Σχολείο Ράξας, που είναι τριθέσιο.

Μία σχολική μονάδα στη Μαγνησία

Στη Μαγνησία η απόφαση αφορά το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόλου, το οποίο είναι μονοθέσιο.

Πρόκειται για τη μοναδική σχολική μονάδα της συγκεκριμένης Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο.

18 Νηπιαγωγεία και 3 Δημοτικά

Συνολικά, λοιπόν, η απόφαση για τη Θεσσαλία προβλέπει την αναστολή λειτουργίας 21 σχολικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Από αυτές, οι 18 είναι Νηπιαγωγεία και οι 3 Δημοτικά Σχολεία, με τις 14 μονάδες να βρίσκονται στην περιοχή της Λάρισας, τις έξι στα Τρίκαλα και τη μία στη Μαγνησία.

Η αναστολή αφορά τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά 2026-2027, όπως ορίζεται στην απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

ΦΕΚ