ΑΠΘ: Μια βραδιά αφιερωμένη στον Χρυσόστομο Σταμούλη από την Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής

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Οι διοργανωτές προσκαλούν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, τους φίλους, τους συναδέλφους και το ευρύ κοινό να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη ενός ξεχωριστού δασκάλου, επιστήμονα και ανθρώπου.

Μια εκδήλωση μνήμης για τον εκλιπόντα πρώην Κοσμήτορα και Καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη διοργανώνει η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 20:00, στα γρασίδια της Θεολογικής Σχολής.

Στόχος της βραδιά είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να φωτιστεί η πολυσχιδής προσωπικότητα και η βαθιά ανθρώπινη πλευρά του Χρυσόστομου Σταμούλη. Μέσα από σύντομες καταθέσεις ψυχής από ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του, η εκδήλωση θα επιχειρήσει να αναδείξει το αποτύπωμα που άφησε τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στον πολιτισμό.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, άνθρωποι των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και πρόσωπα που στάθηκαν κοντά του στην καθημερινή του ζωή και μοιράστηκαν κοινές αναμνήσεις και στιγμές.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί καλλιτεχνικά από ένα πλούσιο πρόγραμμα με μουσική, ποίηση και κινηματογραφικά αποσπάσματα. Στο μουσικό μέρος της βραδιάς θα συμμετάσχουν η Μεικτή Χορωδία «Φωνές» του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κωνσταντίνου Δημηνάκη, ενώ θα τραγουδήσουν οι: Ανδρέας Καρακότας, Μανώλης Χατζημανώλης και Γιώργος Καλογήρου. Μουσική θα παίξουν ο Κωνσταντίνος Δημηνάκης και ο Εφραίμ Κούρτης.