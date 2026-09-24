Προσλήψεις αναπληρωτών – Β’ φάση: Πότε αναμένονται τα ονόματα και η ανάληψη υπηρεσίας

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Β’ φάση αναπληρωτών: Τελευταίο βήμα πριν από τις προσλήψεις – Το χρονοδιάγραμμα για τα ονόματα και την ανάληψη υπηρεσίας

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης περνά πλέον το βάρος της διαδικασίας που προηγείται της Β’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, καθώς μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τα λειτουργικά κενά.

Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας και στην ενεργοποίηση της νέας φάσης προσλήψεων, η οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή των 6.000 έως 6.500 θέσεων.

Οι ημερομηνίες που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τις περισσότερες εκτιμήσεις είναι από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για οριστικοποιημένο χρονοδιάγραμμα. Αντίστοιχα, η ανάληψη υπηρεσίας όσων προσληφθούν τοποθετείται χρονικά στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα μεταξύ 2 και 6 Οκτωβρίου.

Το τελευταίο στάδιο πριν από τη Β’ φάση

Η διαδικασία για την αποτύπωση των αναγκών των σχολείων έχει ήδη περάσει ένα σημαντικό στάδιο.

Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είχαν έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου για να περάσουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ τα λειτουργικά κενά που έχουν καταγραφεί στις περιοχές ευθύνης τους.

Στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με χρονικό όριο την 25η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες ενέργειες πάνω στα στοιχεία των κενών.

Μόλις κλείσει και αυτός ο κύκλος, θα μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία για τις νέες προσλήψεις σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και για ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Στο τραπέζι έως 6.500 νέες προσλήψεις

Ο αριθμός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο για τη Β’ φάση είναι 6.000 έως 6.500 αναπληρωτές.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα τρέξει πριν εκπνεύσει ο Σεπτέμβριος, με τις 29 ή 30 του μήνα να εμφανίζονται ως οι πιθανότερες ημερομηνίες.

Η ολοκλήρωση της φάσης εντός Σεπτεμβρίου συνδέεται χρονικά και με την 1η Οκτωβρίου, καθώς από εκείνη την ημερομηνία οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούν περιοχές από τις δηλώσεις τους.

Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τα κενά στις 21.000

Το εύρος της Β’ φάσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσιάζεται για τις ανάγκες των σχολείων μετά την έναρξη της χρονιάς.

Οι εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί ανεβάζουν τα ακάλυπτα λειτουργικά κενά σε περίπου 21.000, με ορισμένες ειδικότητες να εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κάλυψης.

Εφόσον τελικά οι προσλήψεις κινηθούν μεταξύ 6.000 και 6.500, η νέα φάση θα καλύψει μέρος και όχι το σύνολο των αναγκών που καταγράφονται.

Οι 293 προσλήψεις που προηγήθηκαν

Ανάμεσα στην Α’ και τη Β’ φάση μεσολάβησε η Α2 φάση, μέσω της οποίας έγιναν 293 προσλήψεις.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες θέσεις συνδέονταν αποκλειστικά με κενά που δημιουργήθηκαν επειδή υποψήφιοι της Α’ φάσης δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

Κατά συνέπεια, η Α2 δεν αποτέλεσε γενικευμένη διαδικασία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία.

Εκτός των 6.000-6.500 τα ΖΕΠ

Ξεχωριστό ζήτημα αποτελεί η στελέχωση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι οι θέσεις των ΖΕΠ δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό των περίπου 6.000-6.500 προσλήψεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Β’ φάση.

Αυτό έχει σημασία και για την εξέλιξη των πινάκων στη Γενική Αγωγή, αφού στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν αναμένεται να προστεθούν οι θέσεις που θα προέρχονταν από τα ΖΕΠ. Δείτε εδώ περισσότερα.

Η Γ’ φάση τοποθετείται μέσα στον Νοέμβριο

Η Β’ φάση δεν αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο κύμα προσλήψεων.

Η επόμενη διαδικασία τοποθετείται, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ώστε μέχρι τότε να έχουν συγκεντρωθεί οι αναγκαίες πιστώσεις.

Το αμέσως επόμενο ορόσημο, πάντως, είναι η 25η Σεπτεμβρίου, οπότε ολοκληρώνεται το στάδιο των Περιφερειακών Διευθύνσεων για τα λειτουργικά κενά. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου για τη Β’ φάση και στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου για την ανάληψη υπηρεσίας.