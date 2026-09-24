Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» – Προθεσμίες

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Το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δέχεται αιτήσεις για το ακαδ. έτος 2026-2027 για τις τελευταίες διαθέσιμες θέσεις.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών και θεμελιώνεται κυρίως στους επιστημονικούς κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και της Διοικητικής Επιστήμης εν γένει.

Ειδικότερα, αναπτύσσονται ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιούνται υψηλού επιπέδου διδακτικές μέθοδοι και εργαλεία γνώσης στα πεδία των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Ανάλυσης Δημόσιων Πολιτικών, των Διεθνών Σχέσεων και του Δικαίου. Οι φοιτητές/ήτριες αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος:

· Εξ αποστάσεως: Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως, προσφέροντας τη δυνατότητα φοίτησης από οποιοδήποτε μέρος.

· Διάρκεια: Έχει διάρκεια 12 μήνες (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας το καλοκαίρι).

· Πιστωτικές Μονάδες: 75 ECTS.

· Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διακυβέρνηση και τις Δημόσιες Πολιτικές.

· Πιστοποίηση ΕΘΑΑΕ: Το ΠΜΣ έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα ποιότητας για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την πλήρη συμμόρφωση του προγράμματος με τις αρχές, τα κριτήρια και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης.

Πρόσκληση και αίτηση:

· Προθεσμία υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2026 (για τις τελευταίες διαθέσιμες θέσεις)

· Πρόσκληση (αναλυτικά): https://governance.pedis.uop.gr/?p=1606

· Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης: https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/312249

Πληροφορίες:

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://governance.pedis.uop.gr/

Δ/νση: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 1ος όροφος, Κόρινθος

Τηλ. 2741040040

e-mail: [email protected]