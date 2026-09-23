25 Σεπτεμβρίου: Οδηγίες του υπ. Παιδείας για την ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Τι ισχύει για τις απουσίες

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Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τα σχολεία όλης της χώρας βάζουν τον αθλητισμό στο επίκεντρο, στο πλαίσιο της 13ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, όπου θα συμμετάσχουν σε αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες.

Με αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες θα γεμίσουν τα σχολεία όλης της χώρας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 13ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, η οποία συμπίπτει και φέτος με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Το Υπουργείο Παιδείας έχει καλέσει τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να οργανώσουν δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, εντός ή και εκτός του σχολικού χώρου, με κεντρικό μήνυμα «ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» και σύνθημα «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο».

Η ημέρα, ωστόσο, δεν αποτελεί αργία ούτε σημαίνει ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από το κάθε σχολείο. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν αθλητικά παιχνίδια, κινητικές δραστηριότητες, ομαδικές δράσεις και άλλες εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη φυσική άσκηση και στις αξίες του αθλητισμού.

Η 25η Σεπτεμβρίου δεν αποτελεί ημέρα κατά την οποία οι μαθητές απαλλάσσονται γενικά από την υποχρέωση παρουσίας στο σχολείο. Επομένως, οι μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της σχολικής μονάδας και το πρόγραμμα που έχει οργανωθεί για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, στόχος είναι η συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας σε δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της άσκησης, της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής. Η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού επιχειρεί έτσι να μετατρέψει για μία ημέρα το σχολικό περιβάλλον σε έναν χώρο περισσότερο προσανατολισμένο στην κίνηση και τον αθλητισμό, υπενθυμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα των μαθητών.

Η κεντρική δράση στις 10:00

Στο πλαίσιο ενός συμβολικού πανελλαδικού συγχρονισμού, το Υπουργείο προτείνει η κεντρική δράση «Άλμα προς το Μέλλον» να πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί. Η συγκεκριμένη ώρα, πάντως, δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και το πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πραγματοποιήσουν άλμα σε μήκος χωρίς φόρα, σε κατάλληλα διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο. Κάθε παιδί μπορεί να πραγματοποιήσει έως δύο προσπάθειες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφεί από το σχολείο η καλύτερη ατομική επίδοση για παιδαγωγικούς και στατιστικούς σκοπούς. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο προαύλιο, σε ανοικτό ή κλειστό γυμναστήριο, σε δημοτική αθλητική εγκατάσταση ή σε άλλον κατάλληλο χώρο.

Σε σχολεία όπου δεν υπάρχει σκάμμα άλματος, η δράση μπορεί να προσαρμοστεί στις διαθέσιμες υποδομές, με βασική προϋπόθεση την ασφαλή διεξαγωγή της.

Τι προβλέπεται για μαθητές με αναπηρία

Μέριμνα υπάρχει και για τα παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις δράσεις.

Στις περιπτώσεις όπου το άλμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασής του από άλλη κατάλληλη κινητική δραστηριότητα.

Ενδεικτικά, μπορεί να επιλεγεί ρίψη, ώθηση, έκταση ή μετακίνηση, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του μαθητή.

Πέρα από την κεντρική δράση, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν ένα ευρύτερο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Αθλητικά και συνεργατικά παιχνίδια, σκυταλοδρομίες, παραδοσιακοί χοροί, πεζοπορίες και δρόμοι υγείας συγκαταλέγονται στις προτεινόμενες επιλογές.

Οι δράσεις μπορούν επίσης να συνδεθούν με ευρύτερα θέματα που αφορούν τη σωματική άσκηση, την ισορροπημένη διατροφή, την ψυχική ευεξία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού προωθείται παράλληλα η ιδέα της ενεργής μετακίνησης.

Με το μήνυμα «Περπάτησε, κάνε πετάλι, κινήσου», οι μαθητές ενθαρρύνονται να εντάξουν περισσότερο την κίνηση στην καθημερινότητά τους, μεταξύ άλλων μέσω του περπατήματος και του ποδηλάτου.

Έτσι, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές θα βρίσκονται κανονικά στα σχολεία τους, αλλά η σχολική ημέρα θα κινηθεί έξω από το συνηθισμένο πρόγραμμα της τάξης, με το βάρος να πέφτει στην άθληση, τη συμμετοχή και τη σωματική δραστηριότητα.