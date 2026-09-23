Χίος: Συνεχίζεται η κατάληψη γονέων στο δημοτκό σχολείο Πυργίου για τα μαθητικά δρομολόγια

Στο αμήν έφρασε η υπομονή για τους γονείς μαθητών στο Πυργί της Χίου, που από το πρωί της Δευτέρας προχώρησαν σε κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου με βασικό αίτημα την άμεση εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών από τα χωριά της νότιας Χίου.

Η κινητοποίηση αφορά ένα πρόβλημα που δεν εμφανίστηκε με το πρώτο κουδούνι, αλλά ήταν γνωστό πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Περίπου 30-35 παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Πυργίου χρειάζονται καθημερινά οργανωμένη μεταφορά από τα γύρω χωριά, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εξασφαλιστεί δρομολόγιο. Συνολικά οι δύο σχολικές μονάδες εξυπηρετούν περίπου 65 παιδιά.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων προς τους αρμόδιους φορείς, μαθητές από χωριά της Νότιας Χίου εξακολουθούν να μην έχουν εξασφαλισμένο μέσο καθημερινής μεταφοράς προς και από το σχολείο τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στέκεται στο πλευρό και στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα των γονέων του δημοτικού σχολείου Πυργίου που προχώρησαν σήμερα σε κατάληψη, διαμαρτυρόμενοι για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη σχολικών δρομολογίων.

Μαθητές και μαθήτριες από την Ελάτα, τη Βέσσα, τα Μεστά, τους Ολύμπους, την Καλαμωτή και τα Αρμόλια παραμένουν χωρίς μεταφορά, με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους να αναγκάζονται καθημερινά να κάνουν οι ίδιοι τα δρομολόγια, αφήνοντας πίσω εργασία και άλλες υποχρεώσεις.

“Οι διαβεβαιώσεις που τότε δόθηκαν, δυστυχώς, αποδείχθηκαν κούφιες υποσχέσεις. Για ακόμη μία φορά, η πραγματικότητα έρχεται να τους διαψεύσει και να επιβεβαιώσει ότι μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξακολουθούν να περιμένουν τη μεταφορά τους, στα Νοτιόχωρα – Πυργί, Νένητα και Καλαμωτή, αλλά και στο Νεχώρι. Παιδιά και οικογένειες παραμένουν στον «πάγο», περιμένοντας τα αυτονόητα, ενώ η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και η περιφέρεια εξακολουθεί να μην έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα δρομολόγια.

Και το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο απαράδεκτο σκηνικό. Κάθε Σεπτέμβρη τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες υποσχέσεις, οι ίδιες καθυστερήσεις και στο τέλος… οι οικογένειες να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά.

Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν μπορεί η μεταφορά των μαθητών να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη κονδύλι που πρέπει να μπει στη λογική του «κόστους – οφέλους». Τα παιδιά δεν είναι αριθμοί σε έναν προϋπολογισμό. Η πρόσβαση στο σχολείο δεν είναι πολυτέλεια.

Και την ίδια στιγμή που, όπως καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί και γονείς, βρίσκονται πόροι για κάθε λογής εκδηλώσεις και δράσεις, όταν φτάνει η ώρα να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων και των οικογενειών των χωριών της Χίου, ξαφνικά όλα μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους.

Για ακόμη μία φορά οι ανάγκες των μαθητών και των λαϊκών οικογενειών θυσιάζονται στο όνομα της «οικονομίας».

Καλούμε την περιφέρεια να αναλάβει τώρα την ευθύνη της και να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα σχολικά δρομολόγια για όλα τα σχολεία της Χίου. Όχι άλλες προσωρινές λύσεις. Όχι άλλες διαβεβαιώσεις. Όχι άλλες υποσχέσεις που ξεχνιούνται την επόμενη μέρα.

Μόνιμη, ασφαλής και δωρεάν μεταφορά για όλους τους μαθητές, χωρίς εξαιρέσεις.

Οι μαθητές της Χίου δεν είναι παιδιά δεύτερης κατηγορίας. Οι οικογένειές τους δεν μπορούν να πληρώνουν από την τσέπη τους και από τον προσωπικό τους χρόνο τις ελλείψεις και την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να εξασφαλίσει τα αυτονόητα.

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, στο πλευρό των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, διεκδικώντας λύσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και όχι στις λογικές του «κόστους».”