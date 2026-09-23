ΟΙΕΛΕ: Νέο «Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης» για τις αλλαγές που φέρνει η ΤΝ στην εκπαίδευση

Πίνακας περιεχομένων

Στη δημιουργία του «Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση» προχωρά η ΟΙΕΛΕ, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ενημέρωσης και διαλόγου γύρω από την ολοένα αυξανόμενη παρουσία της ΤΝ στα σχολεία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν ολοένα και περισσότερα ψηφιακά εργαλεία. Παράλληλα, τα σχολεία βρίσκονται αντιμέτωπα με νέα και σύνθετα ζητήματα, από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η αξιολόγηση έως την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία και τον ρόλο του εκπαιδευτικού.

Σε αυτό το νέο τοπίο, η ΟΙΕΛΕ προχωρά στη δημιουργία της νέας στήλης «Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση», με στόχο την καταγραφή και την ανάδειξη των αλλαγών που φέρνει η ΤΝ στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε ιδέα του Παναγιώτη Μαμαλή, εκπαιδευτικού της Λεοντείου Σχολής και Συντονιστή Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών και Στρατηγικής Καινοτομίας. Την έναρξη της στήλης σηματοδοτεί το πρώτο του άρθρο, με τίτλο «Η ΤΝ μπήκε στις τάξεις πριν ωριμάσουν τα σχολεία…», το οποίο επιχειρεί να φωτίσει τις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχεία είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Τι θα είναι το «Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης»

Στη στήλη θα καταγράφονται σημαντικές εξελίξεις, επιστημονικές έρευνες και διεθνείς πρακτικές, αλλά και προβληματισμοί, απόψεις και συγκεκριμένες προτάσεις για την υπεύθυνη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία. Στόχος δεν είναι η άκριτη προβολή κάθε νέου τεχνολογικού εργαλείου ούτε η καλλιέργεια φόβου απέναντι στην αλλαγή. Είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού και τεκμηριωμένου διαλόγου για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να υπηρετήσει πραγματικές παιδαγωγικές ανάγκες, χωρίς να υποκαταστήσει την ανθρώπινη σχέση, την προσωπική προσπάθεια και την αυτονομία της σκέψης.

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί αυτή τη συζήτηση ιδιαίτερα σημαντική, επειδή οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα επηρεάσουν καθοριστικά το σχολείο των επόμενων ετών. Η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ή οργανωτικό ζήτημα. Αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης, τις εργασιακές σχέσεις, τις εργασιακές και επιστημονικές προϋποθέσεις άσκησης του εκπαιδευτικού έργου, την αναγκαία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη διαφάνεια των ψηφιακών συστημάτων και την προστασία των μαθητών από νέες μορφές εξάρτησης, επιτήρησης και ανισότητας.

Κεντρική θέση της νέας στήλης είναι ότι η τεχνολογική πρωτοπορία ενός σχολείου δεν μετριέται από το πόσα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιεί, αλλά από το εάν γνωρίζει γιατί, πότε, πώς και με ποιες εγγυήσεις πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλός χρήστης μιας έτοιμης πλατφόρμας. Οφείλει να συμμετέχει στον σχεδιασμό, στην επιλογή, στην εφαρμογή και στην αξιολόγησή της, διατηρώντας τον κεντρικό παιδαγωγικό του ρόλο.

Το πρώτο άρθρο της στήλης εξετάζει ακριβώς αυτό το ζήτημα: την αναγκαία ωριμότητα πριν από την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία. Θέτει το κρίσιμο ερώτημα εάν το σχολείο διαθέτει το κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο, την επιμόρφωση, τους κανόνες προστασίας και την κουλτούρα ανθρώπινης εποπτείας πριν προχωρήσει στην ευρύτερη αξιοποίησή της.

Το «Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σταθερό χώρο ενημέρωσης, κριτικής σκέψης και δημιουργικής πρότασης. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι απλώς αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βρίσκεται στο σχολείο του μέλλοντος. Είναι ποιο σχολείο θέλουμε να δημιουργήσουμε με την παρουσία της — και ποια ανθρώπινα και παιδαγωγικά όρια δεν πρέπει να χαθούν.

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς η αποστολή άρθρων, σκέψεων, προτάσεων σχετικά με την ΤΝ και την εκπαίδευση προς δημοσίευση στη σελίδα της ΟΙΕΛΕ και στην ειδική στήλη του Παρατηρητηρίου.

Δείτε το άρθρο του Παναγιώτη Μαμαλή με τίτλο “Η ΤΝ μπήκε στις τάξεις πριν ωριμάσουν τα σχολεία”