Αντιδρούν εκπαιδευτικοί στους ελέγχους ασφαλείας των σχολείων: «Να γίνουμε και πυροσβέστες, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί;»

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ΠΔΕ Αττικής: Τι ζητά από τους Διευθυντές για την ασφάλεια των σχολείων – Η αντίδραση των Αιρετών

Ένα εκτεταμένο πλαίσιο ενεργειών για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων θέτει στο επίκεντρο έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, το οποίο απευθύνεται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και τους καυστήρες πετρελαίου μέχρι την πυροπροστασία, τις μπασκέτες, τις ηλεκτρικές πρίζες, τις στέγες, τα δέντρα και τα φρεάτια, ζητείται να υπάρχει εικόνα για μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Το έγγραφο προκάλεσε την αντίδραση των Αιρετών ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται διαρκώς να επωμίζονται αρμοδιότητες διαφορετικών ειδικοτήτων και ζητούν παρέμβαση της ΔΟΕ. «Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες, ούτε τα παιδιά για όλες τις δουλειές», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τι ζητά η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Το έγγραφο με θέμα «Ασφαλής λειτουργία σχολικών μονάδων» έχει αποσταλεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και κοινοποιείται στο γραφείο της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ιωάννη Παπαδομαρκάκη.

Στο πλαίσιο του ελέγχου για την καλή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων, οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση.

Οι προβλέψεις του εγγράφου εκτείνονται σε έξι βασικές θεματικές, ενώ ειδικά για την αυτοψία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταγράφονται δώδεκα επιμέρους σημεία ελέγχου.

Από τη θέρμανση μέχρι την πυροπροστασία

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που τίθενται αφορά τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και τους καυστήρες πετρελαίου.

Ζητείται να εξεταστεί η καλή και ασφαλής λειτουργία τους, αλλά και εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι από αρμόδιο τεχνικό ασφαλείας.

Παράλληλα, προβλέπεται έλεγχος για το εάν έχουν γίνει οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης, επίβλεψης και ελέγχου από αρμόδιο και πιστοποιημένο τεχνικό.

Ξεχωριστό σημείο αποτελεί η Ενεργητική Πυροπροστασία, καθώς ζητείται να διαπιστωθεί η ύπαρξη του απαιτούμενου πιστοποιητικού στη σχολική μονάδα.

Αντισεισμική προστασία και σχέδια έκτακτης ανάγκης

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κατάσταση των χώρων και των εγκαταστάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα μέτρα αντισεισμικής προστασίας.

Το έγγραφο αναφέρεται ακόμη στην επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και στην πραγματοποίηση των απαιτούμενων ασκήσεων ετοιμότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πραγματοποίηση αυτοψίας από αρμόδιους τεχνικούς ή και ειδικούς, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί κίνδυνοι τόσο στο εσωτερικό του σχολείου όσο και στον αύλειο χώρο και να προχωρήσει η άμεση άρση τους.

Οι 12 έλεγχοι στους χώρους των σχολείων

Η αυτοψία που περιγράφεται στο έγγραφο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα σημείων και εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα προβλέπονται έλεγχοι στα όργανα γυμναστικής και στον υπόλοιπο αθλητικό εξοπλισμό, στις μπασκέτες και στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στους σιδηροσωλήνες και στα στοιχεία στήριξης, καθώς και στην κατάσταση των δέντρων και στο κλάδεμά τους.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η αποψίλωση και ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου, τα φρεάτια, οι μονώσεις, οι ηλεκτρικές πρίζες και οι υπόλοιπες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Έλεγχος ζητείται ακόμη για τα στηθαία και τα γείσα, τη στέγη και τις καμινάδες, τα εργαστήρια που βρίσκονται σε υπόγειους χώρους, καθώς και τις αποθήκες και τον εξοπλισμό που φυλάσσεται σε αυτές.

Η πρόβλεψη δεν περιορίζεται μόνο στα συγκεκριμένα σημεία, καθώς περιλαμβάνει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εντοπιστεί από τα αρμόδια κλιμάκια και μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο για μαθητές, εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό.

«Να γίνουμε και πολεοδόμοι, πυροσβέστες, ηλεκτρολόγοι»

Το περιεχόμενο του εγγράφου προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Αιρετών ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής.

Στην τοποθέτησή τους συνδέουν το νέο έγγραφο και με τις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί σχετικά με τις σχολικές εκδρομές και τα λεωφορεία.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Με νέο έγγραφο προς τις ΔΙΠΕ Αττικής εκτός από ελεγκτές εκδρομών και λεωφορείων, εκτός από αστυνομικοί υπηρετούντες στην τροχαία, ζητείται να γίνουμε και πολεοδόμοι, πυροσβέστες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι, κλπ. Κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος…».

Οι Αιρετοί υπογραμμίζουν ακόμη ότι «οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες, ούτε τα παιδιά για όλες τις δουλειές» και ζητούν από τη ΔΟΕ να παρέμβει για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Οι Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής θέτουν, επομένως, θέμα για το εύρος των υποχρεώσεων που, όπως υποστηρίζουν, μεταφέρονται στους εκπαιδευτικούς και στις διοικήσεις των σχολικών μονάδων.

Με αφορμή το νέο έγγραφο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, ζητούν πλέον την παρέμβαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, επαναφέροντας τη συζήτηση για τα όρια των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς.