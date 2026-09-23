ΔΥΠΑ: 103 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο – Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή

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Σε 103 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής για ανέργους και πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση προχωρά η ΔΥΠΑ τον Οκτώβριο, με 81 δράσεις να πραγματοποιούνται δια ζώσης και 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

103 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής για ανέργους και πολίτες που αναζητούν νέα επαγγελματική κατεύθυνση διοργανώνει η ΔΥΠΑ μέσα στον Οκτώβριο.

Από το σύνολο των δράσεων, 81 εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία σε 55 ΚΠΑ2, ενώ ακόμη 22 θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν από απόσταση.

Θεματικές ενότητες

Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχοντες μπορούν να προετοιμαστούν για την αναζήτηση εργασίας και να ενημερωθούν για τα βήματα ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον

Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δημιουργία Βιογραφικού

Δια ζώσης εργαστήρια

Τα δια ζώσης εργαστήρια διαρκούν 3 ώρες. Η ώρα έναρξης κυμαίνεται από τις 09:00 έως τις 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2.

Οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με email από το ΚΠΑ2.

Το πρόγραμμα των δια ζώσης εργαστηρίων είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:

https://www.dypa.gov.gr/dia-zosis-ergastiria?tab=proghramma-erghastirion&tab2=proghramma-erghastirion-2026&tab3=

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα 22 διαδικτυακά εργαστήρια διαρκούν 2 ώρες το καθένα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα και τις θεματικές ενότητες και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Σε κάθε διαδικτυακό εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν έως 50 άτομα. Τηρείται σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις του εργαστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα διαδικτυακά εργαστήρια.