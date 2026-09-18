Οδηγός για τις μετεγγραφές φοιτητών 2026: Οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Πίνακας περιεχομένων

Πέρσι πραγματοποιήθηκαν πάνω από 7.000 μετεγγραφές με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Τι ισχύει για το όριο των 2.750 μορίων.

Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος στέγασης έχει μετατρέψει τη φοίτηση μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας σε «εφιάλτη» για πολλές οικογένειες. Ο θεσμός των φοιτητικών μετεγγραφών κάθε χρόνο δίνει «ανάσα» σε εκατοντάδες νοικοκυριά που δεν αντέχουν να διαχειριστούν το δυσβάσταχτο κόστος συντήρησης ενός ακόμα σπιτιού σε άλλη πόλη.

Τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει την προθεσμία εντός της οποίας οι ωφελούμενοι του μέτρου μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μεταφοράς θέσης τους.

Πέρυσι, οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών ξεκίνησαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκαν στις 2 Οκτωβρίου, ενώ τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2025. Εφόσον ακολουθηθεί και φέτος αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία αναμένεται να κινηθεί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, το ενδιαφέρον στρέφεται στις προϋποθέσεις, στις αντιστοιχίες των Τμημάτων, στη βάση μετεγγραφής και στα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που καθορίζουν ποιοι φοιτητές μπορούν να αλλάξουν πόλη σπουδών.

Η διαδικασία δεν είναι ίδια για όλους. Άλλοι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν θέση μέσω οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται στις μετεγγραφές αδελφών. Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα της «μετακίνησης», η οποία είναι διαφορετική από τη μετεγγραφή και ενεργοποιείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι δύο βασικές προϋποθέσεις πριν από την αίτηση

Το πρώτο που πρέπει να εξετάσει ένας φοιτητής είναι εάν το Τμήμα στο οποίο εισήχθη διαθέτει αντίστοιχο Τμήμα στο οποίο μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή. Οι αντιστοιχίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και δεν αρκεί δύο σχολές να έχουν παρόμοια ονομασία ή αντικείμενο.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 υπάρχουν 91 Τμήματα χωρίς αντιστοιχία με άλλο Τμήμα, κάτι που σημαίνει ότι οι φοιτητές που εισάγονται σε αυτά δεν μπορούν να ακολουθήσουν την κλασική διαδικασία μετεγγραφής μέσω αντιστοίχισης.

Η δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι η βάση μετεγγραφής. Σύμφωνα με τα στοιχεία , η διαφορά ανάμεσα στη βάση εισαγωγής του Τμήματος προορισμού και στα μόρια με τα οποία ο φοιτητής εισήχθη στο αρχικό Τμήμα πρέπει να είναι μικρότερη από 2.750 μόρια.

Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι διαφορετικό από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Για τη δυνατότητα μετεγγραφής, δεν απαιτείται ο φοιτητής να καλύπτει την ΕΒΕ του Τμήματος προορισμού, αλλά τη βάση μετεγγραφής.

Οι δύο βασικές κατηγορίες μετεγγραφών

Αφού πληρούνται οι αρχικές προϋποθέσεις, οι δύο βασικές διαδρομές είναι οι μετεγγραφές αδελφών φοιτητών και οι μετεγγραφές με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Η βασική διαφορά βρίσκεται στον αριθμητικό περιορισμό. Στην κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν στο 15% των εισακτέων κάθε Τμήματος, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να κατατάσσονται βάσει μοριοδότησης.

Τι ισχύει για τα αδέλφια φοιτητές

Η ειδική κατηγορία των αδελφών έχει ως στόχο, να περιορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες μία οικογένεια αναγκάζεται να συντηρεί τρία διαφορετικά σπίτια. Μεταξύ των προϋποθέσεων αναφέρεται ότι ο αδελφός δεν πρέπει να έχει υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών και ότι η οικογένεια δεν πρέπει να διαθέτει κατοικία στην πόλη όπου πέρασε ο φοιτητής.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 17.500 ευρώ, με βάση τον μέσο όρο τριετίας. Στην κατηγορία μπορούν επίσης να ενταχθούν περιπτώσεις στις οποίες ο αδελφός είναι σπουδαστής στρατιωτικής σχολής, χωρίς φυσικά να μετακινείται ο ίδιος.

Πώς λειτουργούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια

Στη δεύτερη βασική κατηγορία, η μετεγγραφή δεν είναι εξασφαλισμένη. Επειδή υπάρχει το όριο του 15% των εισακτέων, οι φοιτητές κατατάσσονται ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Στα οικονομικά κριτήρια λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα, ενώ στα κοινωνικά ένας φοιτητής μπορεί να συγκεντρώσει μόρια από περισσότερες από μία κατηγορίες. Τα μόρια προστίθενται και διαμορφώνουν την τελική βαθμολογία με την οποία διεκδικείται η μετεγγραφή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία διαθέσιμη θέση, προηγείται εκείνος που είχε συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στις Πανελλαδικές.

Μετεγγραφή και μετακίνηση δεν είναι το ίδιο

Ξεχωριστή δυνατότητα αποτελεί η μετακίνηση, η οποία αφορά φοιτητές που δεν κατάφεραν να πάρουν μετεγγραφή, είτε επειδή δεν κάλυπταν το όριο των 2.750 μορίων είτε επειδή εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ζητηθεί μετακίνηση προς διαφορετικό Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, χωρίς να είναι απαραίτητα αντίστοιχο. Ο φοιτητής, όμως, πρέπει να καλύπτει τη βάση εισαγωγής του συγκεκριμένου Τμήματος και να υπάρχουν κενές θέσεις. Η αίτηση μετακίνησης υποβάλλεται μαζί με την αίτηση μετεγγραφής. Η διάκριση μεταξύ των δύο διαδικασιών είναι ουσιαστική, καθώς πρόκειται για διαφορετικούς θεσμούς με διαφορετικές προϋποθέσεις.