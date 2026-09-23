Κλειστά σχολεία την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου: Πού δεν θα γίνουν μαθήματα

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Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε Κύθηρα και Πύλο, λόγω του εορτασμού της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, πολιούχου των δύο περιοχών

Για τους μαθητές, μάλιστα, ακολουθεί μία ακόμη ημέρα χωρίς τα συνηθισμένα μαθήματα, καθώς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν μεν κανονικά στο σχολείο, ωστόσο το ωρολόγιο πρόγραμμα δίνει τη θέση του στις δράσεις για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Έτσι, οι μαθητές των συγκεκριμένων περιοχών δεν θα πραγματοποιήσουν κανονικά μαθήματα για δύο συνεχόμενες ημέρες, με μία σημαντική διαφορά: την Πέμπτη τα σχολεία θα είναι κλειστά, ενώ την Παρασκευή η παρουσία των μαθητών στο σχολείο είναι υποχρεωτική, καθώς θα συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες.

Κλειστά σχολεία σε Κύθηρα και Πύλο

Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου, σαράντα ημέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο, και αποτελεί πολιούχο τόσο των Κυθήρων όσο και της Πύλου.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στις δύο περιοχές παραμένουν κλειστά ανήμερα της γιορτής, επομένως την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες.

Τι θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές σε Κύθηρα και Πύλο επιστρέφουν κανονικά στα σχολεία τους.

Ωστόσο, δεν θα ακολουθήσουν το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων. Το ίδιο θα ισχύσει για τους μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η οποία συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Οι μαθητές θα βρίσκονται κανονικά στις σχολικές μονάδες και θα συμμετέχουν στις οργανωμένες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Άλμα προς το Μέλλον», ενώ το σύνθημα που συνοδεύει τις δράσεις είναι «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.»

Κεντρική δραστηριότητα έχει οριστεί το άλμα σε μήκος χωρίς φόρα, το οποίο τα σχολεία καλούνται να πραγματοποιήσουν συμβολικά στις 10:00 το πρωί.

Κάθε μαθητής μπορεί να κάνει έως δύο προσπάθειες και η καλύτερη επίδοση μπορεί να καταγραφεί από τη σχολική μονάδα. Η δράση μπορεί να διεξαχθεί είτε στο προαύλιο του σχολείου είτε σε άλλη κατάλληλη αθλητική εγκατάσταση, ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης δεν είναι η σύγκριση των επιδόσεων ή η ανάδειξη των καλύτερων αθλητών, αλλά η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών.

Για τα παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προβλέπεται η δυνατότητα προσαρμογής των δραστηριοτήτων στις δυνατότητες κάθε μαθητή.

Όταν το άλμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη αντίστοιχη κινητική δραστηριότητα, όπως ρίψη, ώθηση, έκταση ή μετακίνηση, χωρίς οι διαφορετικές μορφές συμμετοχής να συγκρίνονται μεταξύ τους.