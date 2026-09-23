Πολυτεχνείο Κρήτης: «Συγκατοίκηση» με κατσαρίδες στις φοιτητικές εστίες εδώ και μήνες

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Οι φοιτητές καταγγέλλουν καθυστερήσεις στην απεντόμωση, επικαλούμενοι ενημέρωση ότι εκκρεμούν διαδικασίες για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τη διοίκηση του ιδρύματος.

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης η εμφάνιση κατσαρίδων σε πολλούς χώρους. Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών του ιδρύματος, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό στις εστίες και, σύμφωνα με τους ίδιους, παραμένει άλυτο εδώ και περίπου τέσσερις μήνες.

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα στους αρμόδιους, ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα, στα τέλη Μαΐου, όπως αναφέρουν, είχαν ενημερωθεί ότι θα γινόταν παρέμβαση μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, με τις κατσαρίδες να κάνουν την εμφάνισή τους στους χώρους των εστιών και να προκαλούν αναστάτωση στους φοιτητές.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία τους, όταν επανήλθαν για το ζήτημα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενημερώθηκαν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμη απεντόμωση, καθώς εκκρεμούσαν διαδικασίες που σχετίζονται με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Το θέμα έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των φοιτητών, οι οποίοι ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Εδώ και 4 μήνες οι εστιακοί φοιτητές, ιδιαίτερα της Α’ Φάσης Εστιών, κυριολεκτικά συγκατοικούν με τις κατσαρίδες!

4 μήνες τώρα η κοροϊδία και ο εμπαιγμός από την πρυτανεία και την μέριμνα του ιδρύματος πάει σύννεφο!

Από τα «Εντός 2 εβδομάδων θα έχει λυθεί το ζήτημα» στα τέλη Μαΐου, φτάσαμε στα «Δεν έχει πραγματοποιηθεί απεντόμωση γιατί υπάρχει γραφειοκρατία με τον διαγωνισμό της σύμβασης» τέλη Σεπτέμβρη, ενώ κυριολεκτικά κολυμπάμε στην κατσαρίδα.

Η ίδια γραφειοκρατία όλως τυχαίως προσπερνιέται όταν συζητήθηκε η αύξηση του χαρατσιού στα 100€ για την εισδοχή στις εστίες, η παραχώρηση επιπλέον δωματίων για επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΑΔΙΠ(από 4% σε 8%), τα δικαστικά πλέον μέτρα με εξώσεις όταν ένας εστιακός κρίνεται «μη δικαιούχος»!

Τέρμα πια στην κοροϊδία! Ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών καλεί όλους τους εστιακούς φοιτητές και φοιτήτριες στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 27/9 όπου μαζί με το θέμα της στέγης θα συζητηθεί και η υγειονομική βόμβα που έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης, στις παλιές εστίες!

Οργανώνουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου την Παρασκευή 2 Οκτώβρη και μεταφέρουμε το σύνολο των αιτημάτων μας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου!