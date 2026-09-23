Θεσσαλία: 21 σχολικές μονάδες σε αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητών
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Σχολική χρονιά με 21 λιγότερες σχολικές μονάδες ξεκινά η Θεσσαλία, καθώς δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία σε Λάρισα, Τρίκαλα και Μαγνησία τίθενται σε αναστολή λειτουργίας για το 2026-2027 εξαιτίας της έλλειψης μαθητών.
Σε αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2026-2027 τίθενται 21 σχολικές μονάδες στη Θεσσαλία, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και υπογράφεται από την αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλική Ζιάκα.
Η απόφαση αφορά συνολικά τρία δημοτικά σχολεία και 18 νηπιαγωγεία, τα οποία δεν θα λειτουργήσουν τη φετινή σχολική χρονιά λόγω του μικρού αριθμού μαθητών.
Από το σύνολο των σχολικών μονάδων που τίθενται σε αναστολή, οι 14 βρίσκονται στην περιοχή της Λάρισας, έξι στην περιοχή των Τρικάλων και μία στη Μαγνησία.
Επίσημη απόφαση
Η αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας των παραπάνω σχολικών μονάδων έπειτα από εισηγήσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας.
Επιπλέον, η απόφαση βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων, καθώς και στις σχετικές διοικητικές πράξεις για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2026-2027.
Συνεπώς, οι παραπάνω 21 σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας τίθενται σε αναστολή για ένα σχολικό έτος, με βασικό κριτήριο τον ανεπαρκή αριθμό μαθητών.
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