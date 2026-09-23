ΑΣΕΠ: Νέο κύμα μόνιμων διορισμών – 31 νοσοκομεία ενισχύονται με προσωπικό

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Νέους μόνιμους διορισμούς πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναπληρώσεων της προκήρυξης 2Κ/2024.

Σε νέους μόνιμους διορισμούς πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προχώρησε το ΑΣΕΠ, δημοσιεύοντας την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 νέα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία αναπληρώσεων της προκήρυξης 2Κ/2024.

Η νέα εξέλιξη εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια στελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιτυχόντες της προκήρυξης να καταλάβουν μόνιμες θέσεις σε υγειονομικές δομές σε όλη τη χώρα.

Οι διορισμοί αφορούν αποκλειστικά υποψηφίους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων. Μεταξύ των κλάδων που προβλέπονται είναι οι ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ, ΠΕ Φαρμακοποιών και ΠΕ Στατιστικών.

Το εύρος των διορισμών αυτών είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς οι νέες τοποθετήσεις κατανέμονται σε συνολικά 31 νοσοκομεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Στη μακρά λίστα των φορέων υποδοχής περιλαμβάνονται τόσο μεγάλα πανεπιστημιακά και γενικά νοσοκομεία των αστικών κέντρων όσο και σημαντικές νοσοκομειακές μονάδες της περιφέρειας, συμβάλλοντας στην κάλυψη των υπαρκτών κενών.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής, οι διορισμοί κατευθύνονται σε εμβληματικά νοσηλευτικά ιδρύματα όπως το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», ο «Ευαγγελισμός», το «Σωτηρία», το «Αττικόν», το «Γ. Γεννηματάς», το «Ασκληπιείο» Βούλας, το «Θριάσιο» Ελευσίνας και το «Σισμανόγλειο», εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία κρίσιμων τμημάτων τους.

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