Γκράβα: Κινητοποίηση την Πέμπτη έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας – Απαντήσεις για την οσμή αερίου ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί

Πίνακας περιεχομένων

Σε συνάντηση αντιπροσωπείας της σχολικής κοινότητας της Γκράβας με τον δήμαρχο Γαλατσίου ο τελευταίος παραδέχθηκε ότι υπήρξε διαρροή αερίου στο 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου.

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της Γκράβας με κύριο αίτημα να λύθει οριστικά το θέμα της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα.

Από την Παρασκευή, όταν με εντολή του Δήμου Αθηναίων εκκενώθηκαν όλοι οι χώροι μέχρι και σήμερα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στα περισσότερα με τους εκπαδευτικούς της πρωτοβάθμιας να κάνουν συνεχιζόμενες στάσεις εργασίας και τους μαθητές των Γυμνασίων να δηλώνουν αποχή. Την ίδια στιγμή απαιτούν από τους υπεύθυνους να τους δώσουν γραπτές εγγυήσεις σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και να διασαφηνιστεί από τι προέρχεται η έντονη οσμή στις εγκαταστάσεις εδώ και 20 μέρες.

Το πρωί της Τετάρτης μαθητές όλων των σχολείων, γονείς και εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν πορεία από τη Γκράβα έως και το Δημαρχείο Γαλατσίου, φωνάζοντας συνθήματα και ζητώντας συνάντηση με τον δήμαρχο κ. Μαρκόπουλο.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, ο δήμαρχος ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος, ουσιαστικός και ενδελεχέστατος έλεγχος, παραδέχθηκε παράλληλα ότι εντοπίστηκε μικρή διαρροή κάτω από το 1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου.

Όπως αναφέρουν οι Σύλλογοι Γονέων ο δήμαρχος “παραδέχτηκε την ύπαρξη διαρροής την Παρασκευή 2/10 πράγμα που επιβεβαίωσε προφορικά η ιδιωτική εταιρεία που κλήθηκε να κάνει αυτοψία. Ωστόσο, στο ανυπόγραφο δελτίο τύπου που έβγαλε η εταιρεία την ίδια μέρα επιβεβαιώνεται «ότι δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή»! Βασισμένοι πάνω σε τέτοια ψευδή –όπως αποδείχτηκε σήμερα– ανεπίσημα δελτία τύπου χωρίς υπογραφές βασίστηκε η εντολή των Δήμων Γαλατσίου και Αθηναίων να επιστρέψουμε τη Δευτέρα κανονικά και ότι «έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι».

Η ιδιωτική εταιρεία ισχυρίζεται ότι έκλεισε τις βάνες παροχής φυσικού αερίου και ότι πραγματοποίησε κένωση των σωληνώσεων για τυχόν συγκεντρωμένο αέριο εντός τους. Ωστόσο, αυτό το έγγραφο δεν υπάρχει πουθενά κοινοποιημένο και ενυπόγραφο.

Υπάρχει ασάφεια ως προς το εύρος ελέγχου και ευθύνης της ιδιωτικής εταιρείας. Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο ο ίδιος έχει την ευθύνη των επίγειων, εξωτερικών εγκαταστάσεων και ο Δήμος Αθηναίων έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των υπόγειων εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο, ο ίδιος έχει απευθύνει κάλεσμα προς τον Δήμο Αθηναίων για τους αρμόδιους τεχνικούς ελέγχους στεγανότητας του δικτύου ώστε να μπορέσει το σύστημα θέρμανσης να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια. Οι έλεγχοι αυτοί χρειάζονται περίπου 10 μέρες για να ολοκληρωθούν και να μας κοινοποιηθούν τα επίσημα αποτελέσματα των ελέγχων ενυπόγραφα και με σφραγίδες. Αποποιήθηκε την ευθύνη αυτή μεταθέτοντάς την στον Δήμο Αθηναίων.

Η ιδιωτική εταιρεία αναφέρει ότι έχει ευθύνη για τις εξωτερικές εγκαταστάσεις «μόνο εφόσον δεν έχει γίνει καμία τροποποίηση από την αρχική εγκατάσταση». Σε ερώτημά μας προς τον κο Μαρκόπουλο, πού είναι τα σχέδια των εγκαταστάσεων, οι πιθανές μετατροπές που έχουν γίνει, η απάντησή του ήταν ότι δεν είναι στη δική του δικαιοδοσία να γνωρίζει. Η εταιρεία επικαλείται και ΦΕΚ το οποίο υποχρεώνει τους αρμόδιους να ανανεώνουν τις πιστοποιήσεις ανά 3μηνο και να τις κοινοποιούν και στα σχολεία ευθύνης τους, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ!

Εξέδωσε ο ίδιος μια ανακοίνωση την οποία βάσισε στις διαβεβαιώσεις των ιδιωτικών εταιρειών και των τεχνικών υπηρεσιών ότι τα σχολεία δικαιοδοσίας του (1ο-2ο ΓΕΛ) είναι ασφαλή, ωστόσο υπογραφές και σφραγίδες αρμόδιων μηχανικών που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για να το πιστοποιήσουν αυτό δεν υπάρχουν εγγράφως ή δεν μας έχουν κοινοποιηθεί πουθενά.”

Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι ιδιαίτεροι ανήσυχοι τόσο με την αλλαγή στάση του δημάρχου Γαλατσίου όσο και από τη διαρκή μετάθεση ευθυνών από τον έναν αρμόδιο στον άλλο.

Αύριο, Πέμπτη στις 8.30 γονείς και εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στο θεατράκι της Γκράβας για να συναποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους και στις 14.00 θα μεταβούν στο Δημαρχείο της Αθήνας όπου θα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο και είναι πολύ πιθανό το ζήτημα της Γκράβας να συζητηθεί.