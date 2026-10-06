Φοιτητική στέγη: Τα ενοίκια «διώχνουν» τους φοιτητές – Νέα αύξηση 5,3% «γονατίζει» τις οικογένειες

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Η αλματώδης αύξηση των ενοικίων κρατάει μακριά από τις σπουδές των ονείρων τους τούς φοιτητές και ερημώνει τα περιφερειακά Ιδρύματα.

Σε οικονομικό και ακαδημαϊκό αδιέξοδο οδηγούνται εκατοντάδες φοιτητές, υπό το βάρος των συνεχών αυξήσεων των ενοικίων στη φοιτητική στέγη. Το φαινόμενο «ταλαιπωρεί» εδώ και χρόνια τα περιφερειακά ΑΕΙ, τα οποία αντιμετωπίζουν χαμηλή ζήτηση στο μηχανογραφικό δελτίο λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης ενός φοιτητή που διαμένει σε διαφορετικό τόπο κατοικίας.

Φέτος, κατεγράφη μία ακόμα διάσταση του προβλήματος: φοιτητές που πετυχαίνουν την εισαγωγή τους ακόμα και σε υψηλόβαθμες σχολές, απαρνούνται την εγγραφή τους, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου 400 πρωτοετείς φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, ακόμα και στην περίπτωση που είχαν επιτύχει την εισαγωγή τους στη σχολή της Ιατρικής.

Αδιέξοδο

Η κατάσταση στην αγορά ακινήτων επιτείνει το αδιέξοδο, καθώς οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν την ανηφορική τους πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights για τον Αύγουστο του 2026, οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα κατέγραψαν νέα αύξηση της τάξεως του 5,3% μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στα Χανιά η Μέση Ζητούμενη Τιμή φτάνει τα 13,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στα 12,9 ευρώ/τ.μ. Την ίδια στιγμή, σε ορισμένες φοιτητουπόλεις καταγράφονται ετήσιες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 20%.

Στη Θεσσαλονίκη, την υψηλότερη Μέση Ζητούμενη Τιμή ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας τον Αύγουστο του 2026 καταγράφει το κέντρο της πόλης, με 12,9 ευρώ/τ.μ.

Ακολουθούν οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια με 12 ευρώ/τ.μ. και η Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι με 11,7 ευρώ/τ.μ.

Στην άλλη πλευρά της αγοράς, μεταξύ των οικονομικότερων περιοχών βρίσκονται η Σταυρούπολη με 8,7 ευρώ/τ.μ., ο Εύοσμος με 9,8 ευρώ/τ.μ. και η Χαριλάου με 10 ευρώ/τ.μ.

Οι περιοχές που έχουν εκτοξευτεί τα ενοίκια στη Θεσσαλονίκη

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, τη μεγαλύτερη αύξηση στις Μέσες Ζητούμενες Τιμές στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ο Εύοσμος με 7,6%. Ακολουθούν η Άνω Πόλη με αύξηση 7,5% και η Σταυρούπολη με 4,8%.

Εύοσμος και Σταυρούπολη παρουσιάζουν έτσι μία ιδιαίτερη εικόνα: παραμένουν μεταξύ των οικονομικότερων επιλογών, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται μεταξύ των περιοχών με τις μεγαλύτερες ετήσιες ανατιμήσεις.

Αντίθετη πορεία ακολουθεί η Χαριλάου, όπου οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 14,6% σε ετήσια βάση.

550 ευρώ για ένα σπίτι στο κέντρο

Τα στοιχεία αποτυπώνουν και το ύψος των τιμών στις οποίες αναζήτησαν φοιτητικό σπίτι φοιτητές και γονείς κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2026.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η μέση τιμή αναζήτησης φτάνει τα 550 ευρώ, που αποτελεί και την υψηλότερη μεταξύ των συγκεκριμένων περιοχών. Ακολουθούν η Χαριλάου με 487 ευρώ και η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία με 475 ευρώ.

Χαμηλότερα βρίσκεται η Άνω Πόλη με 449 ευρώ και ο Εύοσμος με 425 ευρώ, ενώ στη Σταυρούπολη καταγράφεται η χαμηλότερη μέση τιμή αναζήτησης, στα 398 ευρώ.

Με εξαίρεση το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις υπόλοιπες φοιτητικές περιοχές που καταγράφονται στα στοιχεία η μέση τιμή αναζήτησης παραμένει κάτω από τα 500 ευρώ.

Το κέντρο βρίσκεται στην πρώτη θέση της φοιτητικής ζήτησης στη Θεσσαλονίκη για το 2026 και ακολουθούν η Τούμπα και η περιοχή Φάληρο-Ιπποκράτειο.

Στις περιοχές με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται επίσης η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια, η Καλαμαριά, η Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι, ο Θερμαϊκός, η Βούλγαρη-Ντεπώ-Μαρτίου και η Άνω Πόλη.

Υψηλότερα ακόμη κινούνται οι ζητούμενες τιμές στην Κρήτη. Τα Χανιά καταγράφουν Μέση Ζητούμενη Τιμή 13,3 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθεί το Ρέθυμνο με 13 ευρώ/τ.μ.

Στα 12,5 ευρώ/τ.μ. βρίσκεται η Κέρκυρα. Στον αντίποδα, μεταξύ των οικονομικότερων φοιτητουπόλεων βρίσκονται η Λαμία με 7 ευρώ/τ.μ., η Κοζάνη με 7,3 ευρώ/τ.μ. και η Δράμα με 7,4 ευρώ/τ.μ.

Σε επίπεδο τιμών αναζήτησης, στα Χανιά φοιτητές και γονείς αναζήτησαν κατοικία κατά μέσο όρο στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 ευρώ και στο Ηράκλειο στα 431 ευρώ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι μεταβολές που καταγράφονται σε ορισμένες φοιτητουπόλεις μέσα σε έναν χρόνο. Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις Μέσες Ζητούμενες Τιμές παρουσιάζει το Αγρίνιο με 20,4%.

Ακολουθούν η Χαλκίδα με αύξηση 14,3% και η Σάμος με 12%. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως σε φοιτητουπόλεις όπου οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Υπάρχουν, ωστόσο, και περιοχές όπου η τάση είναι αντίστροφη. Στο Ρίο καταγράφεται ετήσια μείωση 8,6%, στη Ρόδο 6,9% και στην Κατερίνη 2,1%.

Η εικόνα της αναζήτησης στην υπόλοιπη Ελλάδα

Οι τιμές στις οποίες αναζήτησαν κατοικία φοιτητές και γονείς κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου δείχνουν επίσης τις πιέσεις που δέχεται η φοιτητική στέγη.

Στα Χανιά η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώθηκε στα 515 ευρώ, στο Ρέθυμνο στα 469 ευρώ, στο Ηράκλειο στα 431 ευρώ και στα Ιωάννινα στα 415 ευρώ.

Τα στοιχεία του Spitogatos Insights αποτυπώνουν έτσι μία αγορά φοιτητικής κατοικίας που κινείται συνολικά ανοδικά, με τη μέση ζητούμενη τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο να έχει αυξηθεί κατά 5,3% μέσα σε έναν χρόνο και με σημαντικές αποκλίσεις τόσο στις τιμές όσο και στον ρυθμό αύξησης από πόλη σε πόλη.