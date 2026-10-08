Ενισχυτική Διδασκαλία 2026-2027: Δωρεάν μαθήματα στα Γυμνάσια – Ποιοι μαθητές συμμετέχουν

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Από 11 έως 12 ώρες την εβδομάδα προβλέπει το πρόγραμμα, ανάλογα με την τάξη, με τμήματα κατά κανόνα 10 έως 15 μαθητών. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, ενώ η ημερομηνία έναρξης θα καθοριστεί με ξεχωριστή εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Το πλαίσιο λειτουργίας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2026-2027 καθορίζει νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, προβλέποντας τη δυνατότητα συμμετοχής μαθητών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου σε πρόσθετα μαθήματα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι μαθήματα, με εβδομαδιαίο ωράριο έως 12 διδακτικές ώρες, ενώ ορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη δημιουργία των τμημάτων, την επιλογή των μαθητών και την πρόσληψη των εκπαιδευτικών.

Η υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5847/29.09.2026, προσδιορίζει αναλυτικά τον τρόπο οργάνωσης των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η Ενισχυτική Διδασκαλία. Η έναρξη των μαθημάτων δεν καθορίζεται από το συγκεκριμένο ΦΕΚ, αλλά θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένα μαθήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμμετέχουν αποδοτικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Ωστόσο, η δυνατότητα συμμετοχής δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις. Σύμφωνα με την απόφαση, μπορούν να ενταχθούν και όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και προϋποθέτει ενημέρωση και αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων. Βασικό κριτήριο για την επιλογή αποτελεί η επίδοση του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα, ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εξετάζει τις αιτήσεις και προτείνει τους μαθητές που έχουν ανάγκη Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων, η υποστήριξη της ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ο περιορισμός της μαθητικής διαρροής.

Τα έξι μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας

Η Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει έξι μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη.

Για την Α΄ Γυμνασίου προβλέπονται συνολικά 11 ώρες την εβδομάδα, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

– Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 3 ώρες

– Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 2 ώρες

– Μαθηματικά: 3 ώρες

– Φυσική: 1 ώρα

– Αγγλικά: 2 ώρες

Για τη Β΄ και τη Γ΄ Γυμνασίου προβλέπονται συνολικά 12 ώρες εβδομαδιαίως:

– Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 3 ώρες

– Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 2 ώρες

– Μαθηματικά: 3 ώρες

– Φυσική: 1 ώρα

– Χημεία: 1 ώρα

– Αγγλικά: 2 ώρες

Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα του προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του κανονικού σχολικού προγράμματος και μπορεί να καλύπτει από μία έως πέντε διδακτικές ώρες ημερησίως.

Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας ορίζεται στα 45 λεπτά, ενώ προβλέπεται διάλειμμα πέντε λεπτών. Τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται κατά τις σχολικές αργίες και διακοπές.

Πόσοι μαθητές θα υπάρχουν σε κάθε τμήμα

Συγκεκριμένα όρια στον αριθμό των μαθητών που μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε τμήμα θέτει η υπουργική απόφαση. Κατά κανόνα, τα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγκροτούνται με τουλάχιστον 10 και έως 15 μαθητές. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τμήματα και σε περιπτώσεις όπου δεν συγκεντρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός.

Ειδικότερα, σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και σε νησιά, επιτρέπεται η δημιουργία τμήματος με λιγότερους από 10 μαθητές, υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις.

Για τη λειτουργία τέτοιων τμημάτων απαιτείται τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας Συντονιστικής Ομάδας και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαθέσιμες πιστώσεις. Παράλληλα, η απόφαση επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 15 μαθητών, όταν ο αριθμός των αιτήσεων δεν επαρκεί για τη συγκρότηση δεύτερου τμήματος.

Πότε μπορεί να καταργηθεί ένα τμήμα – Τι ισχύει για τις απουσίες

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προβλέψεις που αφορούν τη συνέχιση της λειτουργίας των τμημάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την απόφαση, εάν ο αριθμός των ενεργών μαθητών μειωθεί κάτω από τους 10, αλλά παραμείνουν τουλάχιστον τρεις, το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης.

Αντίθετα, εάν ο αριθμός των μαθητών μειωθεί κάτω από το επιτρεπόμενο όριο, προβλέπεται η παύση λειτουργίας του τμήματος.

Μαθητής που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες διαγράφεται από το πρόγραμμα, αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Η θέση του μπορεί να καλυφθεί από τον πρώτο επιλαχόντα μαθητή.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι εάν απουσιάσουν όλοι οι μαθητές ενός τμήματος για τρεις συνεχόμενες ημέρες, το συγκεκριμένο τμήμα παύει να λειτουργεί με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση κατάργησης τμήματος λόγω μείωσης των μαθητών, όσοι εξακολουθούν να συμμετέχουν μπορούν να μεταφερθούν στο πλησιέστερο Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εφόσον δεν διαταράσσεται η λειτουργία του.

Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των μαθητών

Η διαδικασία συμμετοχής ξεκινά με την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων και την υποβολή σχετικής αίτησης. Ο Σύλλογος Διδασκόντων εξετάζει τις αιτήσεις και προτείνει τους μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη, με κριτήριο την επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζουν πίνακες αιτούντων ανά μάθημα και Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιοποιούνται για τη συγκρότηση των τμημάτων.

Η απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων.

Σε αυτή την περίπτωση, οι νέες αιτήσεις παραλαμβάνονται μέσα σε διάστημα τριών ημερών, ενώ η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους.

Εφόσον συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός νέων αιτήσεων, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί και δεν σημειώνεται υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων.

Δείτε το ΦΕΚ