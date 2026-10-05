Άγνωστοι κλείδωσαν την είσοδο σε σχολείο – Σε τηλεκπαίδευση οι μαθητές

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Πέντε άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά φέρονται να έκλεισαν με αλυσίδες και λουκέτα την είσοδο του 7ου ΕΠΑΛ Λάρισας, οδηγώντας τους μαθητές σε τηλεκπαίδευση. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση της διεύθυνσης για την ανεξέλεγκτη πρόσβαση εξωσχολικών.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa, με τη λειτουργία του σχολείου να διαταράσσεται και τους μαθητές να οδηγούνται σε τηλεκπαίδευση, όταν πέντε άτομα φέρονται να έκλεισαν την είσοδο του σχολικού συγκροτήματος με αλυσίδες και λουκέτα.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, πριν από όσα συνέβησαν, η διεύθυνση του σχολείου είχε ήδη προειδοποιήσει για το ζήτημα της ανεξέλεγκτης πρόσβασης εξωσχολικών και είχε ζητήσει από τον Δήμο Λαρισαίων να ληφθούν μέτρα για την εποπτεία και τον έλεγχο της εισόδου.

Πλέον, τα όσα είχαν καταγραφεί στην επιστολή του διευθυντή επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς το σχολείο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

Πέντε άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά και λουκέτα στην είσοδο

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθυντής του 7ου ΕΠΑΛ Λάρισας, Νίκος Σταφύλης, πέντε άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προχώρησαν στο κλείσιμο της εισόδου του σχολικού συγκροτήματος χρησιμοποιώντας αλυσίδες και λουκέτα.

Υπό αυτές τις συνθήκες δεν κατέστη δυνατή η ομαλή λειτουργία του σχολείου, με τους μαθητές να οδηγούνται σε τηλεκπαίδευση.

Για όσα συνέβησαν ενημερώθηκαν τόσο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και η Αστυνομία.

Το περιστατικό έρχεται μετά από επιστολή που είχε ήδη αποστείλει ο διευθυντής του σχολείου προς τον Δήμο Λαρισαίων, μέσω της οποίας έθετε το ζήτημα της πρόσβασης εξωσχολικών στο συγκρότημα και ζητούσε τη λήψη μέτρων.

Το 7ο ΕΠΑΛ διαθέτει μεγάλη κτιριακή και αύλεια επιφάνεια, ενώ η περίμετρος του σχολικού συγκροτήματος εκτείνεται σε τέσσερις οδούς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθυντής στην επιστολή του, αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν δύσκολο τον έλεγχο της πρόσβασης στον χώρο.

Όπως υποστήριζε, εξωσχολικοί, κυρίως ανήλικοι, μπορούν να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου, με τη διεύθυνση να έχει ζητήσει την ύπαρξη προσωπικού ή άλλου μέσου εποπτείας και ελέγχου της εισόδου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

«Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός φύλαξης»

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τη διεύθυνση, γίνεται εντονότερο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, καθώς οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας και δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός για τη φύλαξη της εισόδου.

Για τον λόγο αυτό είχε ζητηθεί από τον Δήμο Λαρισαίων να υπάρξει συγκεκριμένη μέριμνα για την εποπτεία της πρόσβασης στο συγκρότημα.

Στην ίδια επιστολή γινόταν αναφορά και σε αρχική προφορική δέσμευση από την πλευρά του Δήμου, η οποία, σύμφωνα πάντα με τη διεύθυνση του σχολείου, δεν είχε μέχρι τότε υλοποιηθεί.

«Αδιαφορία» ή «υποτίμηση του υπαρκτού κινδύνου»;

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η διατύπωση που είχε επιλέξει ο διευθυντής, θέτοντας ευθέως το ερώτημα εάν η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του ζητήματος οφειλόταν σε «αδιαφορία», «λανθασμένη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων» ή «υποτίμηση του υπαρκτού κινδύνου».

«Η ασφάλεια και η υγεία της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εργαλειοποιούνται», σημείωνε ακόμη, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε «μπαλάκι ευθυνών».

Νέα διάσταση στις προειδοποιήσεις μετά τα λουκέτα

Όσα συνέβησαν με τις αλυσίδες και τα λουκέτα στην είσοδο του 7ου ΕΠΑΛ δίνουν πλέον νέα διάσταση στις προηγούμενες επισημάνσεις της διεύθυνσης.

Το αίτημα για αποτελεσματικότερο έλεγχο της πρόσβασης στο σχολικό συγκρότημα είχε τεθεί πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό, με τη διεύθυνση να έχει ήδη επισημάνει τις δυσκολίες εποπτείας του χώρου και να έχει ζητήσει τη λήψη μέτρων.