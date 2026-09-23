ΑΣΕΠ – Πίνακες εκπαιδευτικών: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για τη μοριοδότηση της ιδιωτικής προϋπηρεσίας

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Το ζήτημα της μοριοδότησης της ιδιωτικής προϋπηρεσίας στους πίνακες των εκπαιδευτικών βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης έντεκα συνεργαζόμενων επιστημονικών συλλόγων με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ.

Οι σύλλογοι ζητούν την επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο προσμετράται η συγκεκριμένη προϋπηρεσία και, μετά τις τοποθετήσεις που άκουσαν στη συνάντηση, δηλώνουν αισιόδοξοι για τη συνέχεια της προσπάθειάς τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι πέντε από τους έντεκα συλλόγους, μαζί με μέλη της ομάδας «Πίνακες σε Δίκαιη Τροχιά, Μοριοδότηση της Προϋπηρεσίας», παρουσιάζοντας στην ΟΛΜΕ τις κοινές θέσεις και τα αιτήματά τους.

Σε ανακοίνωσή τους ευχαριστούν το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τη δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης των θέσεών τους και προαναγγέλλουν νέα, αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τη στάση που τήρησαν οι παρατάξεις της ΟΛΜΕ.

Στο επίκεντρο η ιδιωτική προϋπηρεσία

Κεντρικό θέμα της παρέμβασης αποτελεί η επανεξέταση της μοριοδότησης της ιδιωτικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι των συλλόγων άκουσαν τις τοποθετήσεις των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ και εκτιμούν θετικά την εικόνα που διαμορφώθηκε.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «η μεγάλη πλειονότητα των θέσεων που εκφράστηκαν» τους ικανοποίησε και τους δημιουργεί αισιοδοξία για την εξέλιξη της προσπάθειας που αφορά τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση, πάντως, δεν παρουσιάζει στο συγκεκριμένο στάδιο αναλυτικά ποιες παρατάξεις τάχθηκαν υπέρ του αιτήματος ούτε ποιες διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν.

Οι έντεκα επιστημονικοί σύλλογοι προαναγγέλλουν ότι θα ακολουθήσει ξεχωριστή ενημέρωση, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι θέσεις όλων των παρατάξεων της ΟΛΜΕ, αλλά και οι διαφοροποιήσεις που καταγράφηκαν ως προς τη στήριξη του αιτήματός τους.

Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να αποσαφηνιστεί και ο βαθμός στήριξης που συγκεντρώνει στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας η πρόταση για επανεξέταση της μοριοδότησης.

Κάλεσμα συμμετοχής στις ΕΛΜΕ

Παράλληλα με το ζήτημα της ιδιωτικής προϋπηρεσίας, οι σύλλογοι απευθύνουν κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν ενεργά στις συλλογικές και εκλογικές διαδικασίες.

Όπως επισημαίνουν, θεωρούν σημαντική την ενίσχυση της ΟΛΜΕ μέσα από τη συμμετοχή στις διαδικασίες των κατά τόπους ΕΛΜΕ και στις ψηφοφορίες, συνδέοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή με τη δημοκρατική λειτουργία και την αντιπροσωπευτικότητα της Ομοσπονδίας.

Οι ίδιοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να καταθέτουν στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις και ότι θα διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την ΟΛΜΕ.

Οι 11 επιστημονικοί σύλλογοι

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων (Σ.Α.Φ.), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΥ.Κ.Α.Γ.Ε.), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΑ.Σ.Ε.Π.), η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Ε.Ε.Α.), ο Σύλλογος Φυσικών Ειδικής Αγωγής (Σ.Φ.Ε.Α.), η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΠΕ.ΕΚ.ΤΕ.Γ.), ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ88.04, ο Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α.), το Παράρτημα Αδιόριστων Θεολόγων της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών.