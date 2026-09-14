ΑΣΕΠ: Στα σκαριά πάνω από 9.000 μόνιμες προσλήψεις – Οι προκηρύξεις που έρχονται

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Μόνιμες προσλήψεις: Ο σχεδιασμός του ΑΣΕΠ για πάνω από 9.000 θέσεις

Σε τροχιά προετοιμασίας βρίσκονται νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για περισσότερες από 9.000 θέσεις στο Δημόσιο, οι οποίες αφορούν διαφορετικές κατηγορίες εκπαίδευσης και ειδικότητες. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περίπου 3.265 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, περίπου 4.000 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 1.866 θέσεις που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Την ίδια ώρα, το ΑΣΕΠ βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένο όγκο διαδικασιών για την επόμενη διετία, με τον πρόεδρό του Θάνο Παπαϊωάννου να έχει περιγράψει τις προκλήσεις που έρχονται ως «απόλυτη καταιγίδα». Παράλληλα, δρομολογούνται αλλαγές και στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, με τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Υποψηφίων Προϊσταμένων στο ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά:

Στον προγραμματισμό βρίσκεται η προκήρυξη 3ΓΒ/2026, η οποία αφορά την πλήρωση 98 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Πρόκειται για θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου.

Η διαδικασία αποτελεί Β΄ Στάδιο και απευθύνεται σε συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού της πρόσκλησης/προκήρυξης 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ.

Σημαντικό αριθμό προσλήψεων προβλέπει η προκήρυξη 7Κ/2026, η οποία αφορά περίπου 3.265 θέσεις.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας και αφορούν μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες και θα κατανεμηθούν σε διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Παράλληλα, η προκήρυξη 1Ε/2026 αφορά την πλήρωση εννέα θέσεων του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών.

Οι συγκεκριμένες θέσεις είναι επί θητεία, διάρκειας τριών ετών, σε φορείς του Δημοσίου.

Ξεχωριστή θέση στον προγραμματισμό έχει η 8Κ/2026, μέσω της οποίας προβλέπεται η πλήρωση 1.866 θέσεων.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Οι θέσεις προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ενώ η σχετική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αποστολής στους φορείς για συμφωνία.

Στα σκαριά βρίσκεται και η προκήρυξη 4ΓΒ/2026, η οποία προβλέπει περίπου 35 θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για διαδικασία Β΄ Σταδίου, η οποία αφορά συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό της 1Γ/2025.

Ιδιαίτερα μεγάλο είναι και το επόμενο πακέτο προσλήψεων που βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, επεξεργάζεται σχέδιο προκήρυξης για περίπου 4.000 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες.

Πρόκειται για μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τις θέσεις να αφορούν διάφορους φορείς του Δημοσίου και να καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας.

Ο μεγάλος όγκος των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προετοιμάζονται δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για το ΑΣΕΠ την επόμενη διετία.

Ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, Θάνος Παπαϊωάννου, έχει χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό «απόλυτη καταιγίδα», αναφερόμενος στον αυξανόμενο όγκο έργου που έχει ανατεθεί στο ΑΣΕΠ.

Τι αλλάζει στην επιλογή προϊσταμένων

Παράλληλα, αλλαγές έρχονται και στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Προβλέπεται η δημιουργία στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικού Μητρώου Υποψηφίων Προϊσταμένων, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν περάσει γραπτή εξέταση.

Στη διαδικασία επιλογής θα συνυπολογίζονται η αξιολόγηση, η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες κάθε υποψηφίου, ενώ στα απαιτούμενα στοιχεία προστίθεται πιστοποίηση από την Ακαδημία Ηγεσίας του ΕΚΔΔΑ.

Παράλληλα, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων μεταφέρονται στο ΑΣΕΠ και από πενταμελή γίνονται τριμελή, ενώ προβλέπεται η κατάργηση των σημερινών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων.